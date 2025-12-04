В Шымкенте выходили младенца весом 705 граммов

В Шымкентском городском перинатальном центре удалось спасти жизнь ребёнку, родившемуся на 26-й неделе беременности с весом всего 705 грамм, передает OTYRAR.

Преждевременные роды стали следствием тяжёлой преэклампсии у матери.

Первые 56 дней малыш находился в отделении интенсивной терапии, где специалисты круглосуточно наблюдали за его состоянием. Врачи боролись за его жизнь 75 дней, используя современные технологии и лекарственные препараты. Сегодня ребёнок уже выписан домой с весом 2350 грамм.

«Сохранение жизни детей с низкой массой тела требует множества бессонных ночей и переживаний. Для нас каждая спасённая жизнь — это большая победа. В лечении недоношенных и детей с крайне низкой массой тела используются высокотехнологичное оборудование и современные лекарства. Вся медицинская помощь оказывается в рамках системы ОСМС», — отметила неонатолог городского перинатального центра Сапаргуль Кожабаева.

По её словам, с начала года в центре родились 38 детей с экстремально низкой массой тела. Их выживание возможно только благодаря профессионализму специалистов и современному медицинскому оснащению.