Генпланы для Туркестанской области

Реализация генеральных планов и проектов детальной планировки районов и городов стали главной темой обсуждения на совещании в администрации Туркестанской области. Для комплексного развития территорий области в 2023–2024 годах была разработана специальная комплексная схема. Сейчас проект проходит государственную экспертизу.

Генеральными планами из 801 населённого пункта Туркестанской области пока обеспечены 794. Оставшиеся 7 разрабатываются в соответствии с утверждённой дорожной картой.На совещании были представлены основные направления нового Генерального плана города Туркестана.

По словам Куаныша Асанова, руководителя областного управления градостроительства и архитектуры, новый генеральный план предусматривает значительное расширение города, рост жилищного строительства, развитие промышленности и туристической отрасли: «Площадь Туркестана составляет чуть более 22 тысяч гектар. Прогнозируется, что к 2044 году численность населения достигнет 400 тысяч человек. Планируется увеличение жилищного фонда и расширение территорий под строительство многоквартирных жилых домов. Предусмотрено увеличение туристического потока до 5 миллионов человек в год, расширение промышленной зоны и рост экономики региона до 500 млрд тенге».

На особом контроле — реализация проектов детальной планировки области. В настоящее время города и населённые пункты, где численность населения выше 5 тысяч человек охвачены 58 проектами детальной планировки.

Подводя итоги совещания Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области поручил усилить контроль за реализацией всех намеченных мероприятий и обеспечить своевременное выполнение задач по разработке градостроительной документации: «Поручаю акимам районов и городов своевременно завершить все мероприятия, предусмотренные дорожной картой, обеспечить качественную разработку генеральных планов и проектов детальной планировки, а также усилить работу по цифровизации. Необходимо ответственно подходить к исполнению поручений. Предупреждаю, в отношении должностных лиц, допустивших затягивание сроков выполнения работ, будут приняты соответствующие меры».

В рамках дорожной карты на 2025–2029 годы предусмотрена разработка и корректировка генеральных планов 387 населённых пунктов.