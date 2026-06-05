Цена статуса мегаполиса

Всемирный день окружающей среды, Шымкент сегодня встречает на передовой экологических споров. Насколько эффективно в третьем мегаполисе страны защищают право граждан на чистый воздух, и почему баланс между промышленностью и экологией дается городу так непросто?

Всемирный день окружающей среды в Шымкенте отметился, что называется, на передовой. Буквально накануне мегаполис снова накрыло неприятным запахом после дождя, на который в социальных сетях массово жаловались горожане.

К сожалению, экологические проблемы больших городов сегодня остро знакомы и Шымкенту — за статус развивающегося мегаполиса приходится расплачиваться соседством с крупной промышленностью. Однако местные общественники уверены: те меры, что принимаются к нарушителям сейчас, бизнес просто не пугают.

Сергей Ефремов, эко-активист, общественный деятель отмечает, что финансовые санкции не всегда становятся действенным инструментом в борьбе с загрязнением окружающей среды: «Если вы по незнанию сорвете букет тюльпанов, где штраф подразумевает 13 миллионов, вот вы какой ущерб принесете? А когда предприятие, которое зарабатывает миллионы, а возможно миллиарды, да оно приносит пользу в виде налогов, какой урон оно несет? Неужели это сопоставимо»?

Тем не менее, на страже экологии Шымкента круглосуточно стоят профильные ведомства и городские власти. И маховик наказаний раскручивается. По итогам прошлого 2025 года Департамент экологии провел 34 проверки предприятий — как дневных, так и ночных, организованных именно по жалобам граждан. Из них 12 пришлись на индустриальную зону, а общая сумма штрафов составила 40 миллионов тенге.

С начала же этого года за нанесенный вред экологии уже оштрафовали 7 учреждений почти на 19 миллионов тенге. В отношении еще двух предприятий дела переданы в суд для приостановки их деятельности. Нарушители идут на самые циничные схемы — например, отключают фильтры по ночам, чтобы сэкономить.

Но теперь позиция города принципиальна: одними деньгами бизнес больше не отделается, вплоть до полного закрытия цехов.

Ермахан Козыбаев, руководитель департамента экологии Шымкента отмечает, что неприятный запах не всегда свидетельствует о превышении вредных веществ в атмосфере: «В городе работают 7 постов мониторинга, которые в круглосуточном режиме контролируют состояние атмосферного воздуха. Если на этих постах фиксируется превышение допустимых норм, система мгновенно это показывает. Если же приборы не показывают превышений, это означает, что прямой угрозы жизни и здоровью людей нет. Тем не менее, в воздухе может присутствовать неприятный запах. Его источниками могут быть дым от частных бань, сжигание мусора или специфические запахи от производственных предприятий».

Вносят свою лепту в общую картину и выхлопные газы от 228 тысяч автомобилей города, а также огромный ежедневный транзит из области. Летом вся эта смесь ароматов прибивается влажностью после дождя и застаивается в жилых кварталах. При этом экологи напоминают: гневные посты в сети проблему не решат. Без официальных письменных обращений граждан инспекторы по закону не имеют права зайти на заводы с внеплановой проверкой.

Но, конечно, как говорят в старой поговорке — чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Об этом неоднократно заявлял и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, инициировавший масштабную общенациональную кампанию «Таза Қазақстан».

В День эколога Шымкент наглядно доказывает: сохранение окружающей среды — это дорога с двусторонним движением. Пока власти жестко контролируют промышленников, сами горожане должны менять эко-культуру мегаполиса. Только через взаимную ответственность бизнеса, власти и жителей Шымкент сможет дышать полной грудью.