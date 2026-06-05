Назначен новый руководитель аппарата акима Туркестанской области

По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и распоряжением акима Туркестанской области на должность руководителя аппарата акима области назначен Файзулла Байдуллаев.

Он родился в 1985 году в Шымкенте. Трудовую деятельность начал в 2005 году в банковской сфере с должности специалиста сектора, впоследствии занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста и был назначен на руководящие должности.

Работал в АО «Аграрная кредитная корпорация» по Туркестанской области и в АО «СПК «Туркестан».

С 2025 года по настоящее время занимал должность руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области.