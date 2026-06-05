От трехсменных школ к современной системе образования

В Казахстане продолжается масштабная работа по развитию системы образования — от дошкольного уровня до школы. Основные усилия направлены на ликвидацию трехсменного обучения, строительство новых школ и модернизацию действующей инфраструктуры.

С 2020 года построено более 1,2 тыс. школ, создано свыше 1 млн ученических мест. Количество трехсменных школ сократилось в четыре раза. В этом году планируется ввести еще 96 школ на 53 тыс. мест.

Параллельно модернизируются 1,3 тыс. школ, включая сельские. Обновляются кабинеты, столовые, спортзалы и системы безопасности. Уже модернизировано 215 школ.

Особое внимание уделяется дошкольному образованию. В стране работают более 12 тыс. детских садов, где воспитываются свыше 1 млн детей. Охват дошкольным образованием детей 2–6 лет достиг 70,9%.

Внедряется ваучерное финансирование, которое уже действует в 43 регионах. Система позволила сократить очередь в детсады почти в девять раз — со 160 тыс. до 18 тыс. детей.

До 2027 года планируется открыть еще 76,5 тыс. дошкольных мест.