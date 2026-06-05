Более 11 тысяч яиц без маркировки изъяли из оборота в Шымкенте

В Шымкенте пресечена реализация крупной партии нелегальных импортных куриных яиц. Нарушение выявлено в ходе совместной проверки сотрудников комитета ветеринарного контроля и надзора, департамента торговли и защиты прав потребителей города Шымкента и Союза птицеводов Казахстана.

На одном из рынков специалисты обнаружили в продаже яйца без обязательной маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов. Из оборота было изъято 11 850 яиц.

Лабораторные исследования подтвердили несоответствие продукции требованиям безопасности и действующему законодательству Казахстана. Вся партия была уничтожена в установленном порядке в присутствии специальной комиссии. В отношении нарушителей возбуждены административные дела, материалы направлены в уполномоченные органы для принятия дальнейших решений.

Союз птицеводов Казахстана совместно с государственными органами продолжает работу по выявлению фактов незаконного оборота яичной продукции. Информация обо всех выявленных нарушениях направляется в профильные государственные структуры.

Несмотря на действующие ограничения, в ряде регионов страны продолжают выявляться случаи реализации немаркированных яиц российского происхождения. В связи с этим проверки рынков и торговых объектов проводятся на постоянной основе для защиты прав потребителей и обеспечения прозрачности рынка.

Напомним, с 17 апреля 2026 года в Казахстане действует временный запрет на ввоз пищевых куриных яиц. Ограничение направлено на борьбу с серым импортом, предотвращение демпинга и поддержку стабильной ценовой ситуации на внутреннем рынке.

Подобные меры применяются в периоды, когда отечественные птицефабрики полностью обеспечивают потребности населения. Это позволяет поддерживать казахстанских производителей, сохранять справедливую конкуренцию и обеспечивать стабильные цены для потребителей.