Более 186 тысяч казахстанцев получили социальную поддержку

Поддержка малообеспеченных граждан остается одним из приоритетов социальной политики Казахстана. В стране действует многоуровневая система социальной поддержки населения, направленная на повышение благосостояния семей и обеспечение социальной стабильности. Одним из ключевых инструментов является адресная социальная помощь, которая предоставляется с учетом уровня доходов и состава семьи, что позволяет оказывать поддержку именно тем, кто в ней нуждается.

Для трудоспособных граждан получение помощи сопровождается участием в программах занятости, профессионального обучения и трудоустройства. Если же в семье отсутствуют трудоспособные члены либо они не могут работать по объективным причинам, государственная поддержка предоставляется без дополнительных условий.

По состоянию на 1 мая 2026 года адресная социальная помощь назначена:

🔹 34,5 тысячи семей;

🔹 186 тысячам граждан;

🔹 на общую сумму 10,6 миллиарда тенге.

Наряду с этим реализуются меры по содействию занятости, развитию предпринимательства, профессиональному обучению и повышению мобильности рабочей силы.

Такой комплексный подход позволяет не только оказывать финансовую поддержку, но и создавать условия для роста доходов семей, повышения их самостоятельности и улучшения качества жизни.