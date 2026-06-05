Новые решения для комфортной жизни людей с инвалидностью

В Казахстане продолжается работа по совершенствованию системы социальной поддержки людей с инвалидностью. За последние годы значительно упрощены процедуры получения государственных услуг. С 2022 года действует заочный проактивный формат установления инвалидности, благодаря которому граждане могут проходить необходимые процедуры без посещения подразделений медико-социальной экспертизы.

Сегодня свыше 45% освидетельствований проводится в онлайн-формате.

С начала 2026 года размеры государственных пособий по инвалидности увеличены на 10%.

В настоящее время выплаты составляют:

🔹 для лиц с инвалидностью I группы — до 200 тысяч тенге;

🔹 для лиц с инвалидностью II группы — до 154 тысяч тенге;

🔹 для лиц с инвалидностью III группы — до 117 тысяч тенге.

Получателями пособий являются более 544 тысяч человек.

Через Портал социальных услуг граждане могут самостоятельно выбирать технические средства реабилитации, услуги индивидуальных помощников, сурдопереводчиков и санаторно-курортное лечение.

На сегодняшний день поддержку получили:

🔹 более 187 тысяч человек — техническими средствами реабилитации;

🔹 свыше 25 тысяч человек — услугами индивидуальных помощников;

🔹 около 8 тысяч человек — услугами сурдоперевода;

🔹 более 44 тысяч человек — санаторно-курортным лечением.

Проводимая работа направлена не только на повышение эффективности социальной защиты, но и на создание условий для полноценной интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь, расширение возможностей для самореализации и повышения качества жизни.