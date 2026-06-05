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Казыгуртское масло: предприятие «Sappa 2002» наращивает производство

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Ангелина Подлипаева
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В Казыгурте работает одно из крупнейших предприятий по переработке масличных культур — ТОО «Sappa 2002». Здесь производят подсолнечное масло полного цикла — от приёма сырья до выпуска готовой продукции.

Предприятие даёт району и стране качественный отечественный продукт. Развитие таких заводов укрепляет экономику региона и помогает местным фермерам при сбыте продукции.

Как отмечает управляющий ТОО «Sappa 2002» Бекжигит Медеуов, производство охватывает полный цикл переработки масличных культур: «Наше предприятие работает с 2012 года. В год 7.000-8.000 сырья обрабатываем. Это сафлор, или хлопковый, и подсолнух обрабатываем. Сафлор производим сами, сами посеем и сами убираем. На заводе выпускается сафлоровое, подсолнечное и хлопковое масло».

Наличие собственной сырьевой базы позволяет контролировать качество продукции на всех этапах производства и обеспечивать стабильные поставки на внутренний рынок.

Бекжигит Медеуов подчеркнул, что использование собственного сырья делает продукцию более доступной для потребителей:«Наша продукция намного дешевле чем российское, узбекистанское масло, потому что сырье свое, сами производим сафлоровое масло. Без добавки делается, экологически чистый, ничего не добавляем, выжимаем и разливаем на заводе».

В планах у руководства этого предприятие расширение производственных мощностей и увеличение рынка сбыта.

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