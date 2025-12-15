В Туркестанской области медики спасли беременную с тяжелой формой кори

По линии медицинской авиации в Туркестанскую городскую центральную больницу из отдалённого района была доставлена беременная женщина с тяжёлым течением кори, передает OTYRAR.

Заболевание осложнялось выраженной интоксикацией, обезвоживанием и тяжёлой пневмонией. Состояние пациентки представляло угрозу жизни как матери, так и будущего ребёнка.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, для принятия решений был организован расширенный консилиум с участием республиканских специалистов. С помощью телемедицины врачи получили рекомендации ведущих экспертов. Медики оценили состояние пациентки, течение беременности и возможные риски.

По итогам консилиума была определена тактика лечения. Назначены интенсивная терапия, постоянное наблюдение и круглосуточный мониторинг жизненно важных показателей.

«В течение девяти суток пациентка находилась под строгим контролем специалистов Министерства здравоохранения, врачей республиканских клиник, а также областного управления здравоохранения. Благодаря скоординированной работе медицинских служб состояние женщины стабилизировалось. Жизни матери и ребёнка были спасены», — говорится в сообщении ведомства.

Совместными усилиями медикам удалось успешно завершить крайне сложный клинический случай и сохранить две жизни.