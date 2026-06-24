В Шымкенте поставлена точка в деле о похищении 17-летней девушки

Трое подсудимых получили по три года лишения свободы. Однако родственники осуждённых считают приговор несправедливым.

В Шымкенте 25-летний мужчина и двое его знакомых признаны виновными в деле о похищении 17-летней девушки. Суд квалифицировал их действия по статье уголовного кодекса «Принуждение к вступлению в брак» и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы каждому. Отбывать наказание они будут в учреждении средней безопасности.

Суд обязал главного фигуранта дела выплатить потерпевшей 5 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда. Всего по делу проходили четыре человека. Один из подозреваемых до сих пор находится в розыске. Все фигуранты являются жителями села Дербисек Сарыагашского района и ранее учились в одном классе. В ходе судебного разбирательства подсудимые вину не признали. Было установлено, что девушка была знакома с молодым человеком и добровольно согласилась на встречу с ним. Однако, как выяснил суд, согласия на брак и своё похищение она не давала.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Позиция потерпевшей стороны относительно вынесенного приговора пока неизвестна. Осуждённые же намерены обжаловать решение суда в апелляционном порядке. По словам их родственников, девушка после религиозного обряда бракосочетания около месяца проживала вместе с молодым человеком. Позже она ушла, а затем вместе с матерью обратилась в полицию.

Зульфия Елбаева мать осуждённого: «Она сама пришла в наш дом. Они общались и жили вместе. Потом ушла, и мы до сих пор не понимаем причин её ухода. Считаем, что с нашим сыном поступили несправедливо».

Один из осуждённых женат и воспитывает троих детей. По его словам, он лишь помогал другу и не считает себя виновным.

Динара Жантилла, супруга осуждённого не согласна с решением суда: «У нас трое детей. Теперь муж получил три года лишения свободы. Мы считаем этот приговор несправедливым и будем добиваться справедливости. Девушка вела себя совершенно обычно, поэтому мы не верим предъявленным обвинениям».

Напомним, инцидент произошёл в ноябре прошлого года. В январе девушка и её мать обратились в полицию с заявлением. Позже несовершеннолетняя рассказала о случившемся в социальных сетях.

По её словам, родственники подозреваемого заставили её написать расписку о том, что она пришла добровольно, а также склоняли к интимным отношениям, несмотря на то, что она не достигла совершеннолетия.