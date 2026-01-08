Шымкентцы снова «задыхаются» от неприятного запаха

Проблема неприятного запаха на территории города — вновь на повестке дня. Появились конспирологические версии, связанные с появлением тумана, который вот уже три дня накрывает Шымкент.

В социальных сетях бьют тревогу, обсуждают вероятных виновников и причины. Недовольство населения не осталось незамеченным, сегодня состоялась встреча общественных активистов и представителей департамента экологии. На ней побывала наша съемочная группа.

2026 год в Шымкенте начался не только с густого тумана, но и с неприятного запаха, который ощутили жители нескольких районов. Люди жалуются, что воздух стал тяжелым, некоторым трудно дышать. Этот факт активно обсуждают в социальных сетях — многие делятся своими впечатлениями и опасениями по поводу качества воздуха в городе.

Ситуация вызвала серьезную тревогу у эко активистов. Сергей Ефремов, который активно выступает за охрану окружающей среды, отметил, что за происходящим, возможно, стоит человеческий фактор.

Сергей Ефремов, экоактивист:

«Окно открыть невозможно, сразу же кашель, дети жалуются — глаза режет.

Дышать невозможно, в носу першит. Я предполагаю, что некие предприятия, особенно в моменты, когда в городе стоит туман, просто скидывают этот газ».

Экологи отреагировали на жалобы горожан и провели очередную проверку. Результаты экспертизы показали отсутствие опасных примесей в воздухе, все показатели находятся в пределах нормы.

Ермахан Козыбаев, руководитель городского департамента экологии:

«Запах может присутствовать. Однако он может не превышать установленные предельно допустимые нормы. Если эти нормы не превышены, считается, что вреда для здоровья человека нет. Сегодня специалисты нашего департамента также выезжали и проверяли содержание вредных веществ в атмосферном воздухе. На данный момент превышений зафиксировано не было».

Представители партии БАЙТАК обсудили качество воздуха в городе с представителями уполномоченных органов. По мнению партийцев, у специалистов недостаточно полномочий для своевременной проверки предприятий — возможных нарушителей.

Алтай Ордабеков, председатель шымкентского филиала партии «BAITAQ»:

«Необходимо вносить изменения в законодательство, усиливать роль уполномоченных органов. Вопрос охраны окружающей среды должен быть приоритетным. У ответственных структур должна быть возможность оперативно, как у полиции, сразу заходить и проводить проверки».

В прошлом году департамент экологии проверил более 30 предприятий. За выявленные нарушения были наложены штрафы на сумму свыше 40 миллионов тенге. Деятельность восьми организаций была временно приостановлена. А проблема с неприятным запахом, за последнее время, довольно часто становится предметом активных обсуждений. Однако, твердого ответа на вопрос, кто виноват и что делать, пока не последовало.