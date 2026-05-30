«Касирет» хранит память о тысячах жертв политических репрессий

Эту балку, исследователи называют огромной братской могилой. Именно сюда привозили на казнь жителей южных регионов. Это больше семи с половиной тысяч человек. Из-за этого жуткое место прозвали «Албастысай», а сегодня здесь высится мемориал «Касирет».

Репрессии 1937 года коснулись и семьи Гульбакиры Момыновой. Её дедушка, Ильяс Кожамурадов, работал председателем Карагандинского областного суда. Его арестовали как «врага народа»

Гульбакира Момынова, жительница г. Шымкента: «За дедушкой пришли домой. Мы в этот момент обедали. Мама спросила: “Что случилось?” Они ответили: “Вы враг народа”. Дед говорил, что ни в чём не виноват, но его никто не слушал. Он не успел пообедать,.выпил пиалу молока и ушёл. Больше мы его не видели».

Сегодня имена репрессированных хранят в Музее жертв политических репрессий. В музее выставлены и личные вещи тех, кто прошёл через лагеря.

Биржан Абдикали, директор музея жертв политических репрессий: «В фондах музея хранится больше 16 тысяч экспонатов. Среди них много бытовых вещей. В разделе “АЛЖИР-КАРЛАГ” есть предметы, которыми пользовались женщины, подвергшиеся репрессиям в южном регионе».

В 2020 году по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева создали государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Специалисты изучают архивные документы и восстанавливают имена людей. Работа по поиску и сохранению исторической памяти продолжается.