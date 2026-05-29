Общественный совет поднял вопросы проверок бизнеса и цен на продукты

На заседании Общественного совета обсудили сразу несколько острых тем — от цен на социально значимые продукты до правил проверок бизнеса и возможных штрафов. Отдельные вопросы вызвала тема расходов на содержание бездомных животных.

Стабильность цен на социально значимые продукты питания в приоритете. Участники выразили обеспокоенность тем, что контрольные меры иногда выглядят противоречиво и вызывают вопросы у предпринимателей.

«Предприниматели самостоятельно закупают и доставляют товары, не получая за это оплаты. Однако к ним приходят проверяющие органы. В одном из случаев, в Шымкенте ранее хлеб продавался по 150 тенге, а теперь — по 200, и именно за это могут быть наложены штрафы. Не всегда запрашиваются договоры, и возникают подобные противоречия», — Исламбек Шалабаев, член общественного совета.

«В каждом районном акимате действует специальная комиссия, которая проводит проверки. Штрафы не назначаются просто за цену в 200 тенге. Санкции применяются только в случае, если цена превышает установленный предел более чем на 15 процентов. Однако этот порог необходимо соблюдать», — Талгат Мекамбаев, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии.

На заседании подняли вопрос финансирования содержания и ухода за бездомными животными. Члены общественного совета выразили вопросы по эффективности расходования бюджета, указывая на стоимость содержания одного животного.

«Сколько стоит содержание одной собаки? На одну собаку уходит 2800 тенге. А сколько денег тратится на детей в детском саду», — Кенжехан Толебаев, член общественного совета.

«В эту сумму входят все сопутствующие расходы — зарплата сотрудников, уборка, отлов и транспортировка, и всё регулируется законодательством», — Талгат Мекамбаев, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии.

В рамках заседания Общественного совета о проделанной работе отчитался представитель управления строительства. Были затронуты вопросы реновации жилых домов и обеспечения общежитиями. Но часть вопросов членов совета осталась без ответа. Их планируют обсудить на следующем заседании.