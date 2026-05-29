Делегация Туркестанской области прибыла на международный бизнес-форум в Узбекистан

Официальная делегация во главе с акимом Туркестанской области Нуралханом Кушеровым прибыла в Республику Узбекистан с рабочим визитом. В рамках визита сегодня в Ташкентской области пройдет международный бизнес-форум «Сотрудничество без границ» с участием предпринимателей Туркестанской и Ташкентской областей.

Цель мероприятия — укрепление торгово-экономических связей между двумя регионами, расширение инвестиционного сотрудничества и установление взаимовыгодного партнерства между предпринимателями.

В форуме принимает участие около 50 предпринимателей Туркестанской области, работающих в сферах производства, сельского хозяйства, строительства, туризма и услуг. В ходе встречи будут обсуждены вопросы реализации совместных проектов, увеличения объемов экспорта, развития логистических возможностей и усиления приграничного сотрудничества.

В рамках мероприятия запланированы двусторонние встречи B2B и презентация инвестиционного и экономического потенциала регионов.