Около 8 тысяч детей обучили плаванию перед купальным сезоном

В период купального сезона МЧС уделяет особое внимание вопросам безопасности детей на водоемах. По всей стране на опасных участках будут функционировать 50 спасательных станций и 169 мобильных спасательных постов.

Об этом на площадке СЦК сообщил заместитель председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций Роллан Есмағанбетов. По его словам, в рамках подготовки к купальному сезону на официальных пляжах оборудованы безопасные зоны для купания детей. На этих площадках спасатели проводят обучение детей навыкам плавания.

«При взаимодействии с местными исполнительными органами с начала года спасатели по всей стране обучили около 8 тыс. детей первоначальным навыкам плавания, а также провели около 2 тыс. интерактивных занятий с охватом более 91 тыс. школьников. Организовано свыше 2,5 тыс. открытых уроков, в которых приняли участие более 47 тыс. детей. Кроме того, проведено более 800 практических занятий по спасательным навыкам и оказанию первой помощи утопающему с охватом около 18 тыс. учащихся», – отметил спикер на пресс-конференции.