В Казахстане число воспитанников детдомов сократилось вдвое

За 10 лет число воспитанников детских домов в Казахстане сократилось вдвое. Сегодня более 16 тысяч детей-сирот воспитываются в семьях.

В стране продолжается развитие системы защиты прав детей. По поручению президента приняты законы, усиливающие ответственность за насилие в отношении несовершеннолетних и расширяющие меры поддержки детей.

Также в регионах открываются современные школы «Келешек мектептері», развиваются кружки и спортивные секции, работают центры психологической поддержки.

Во всех школах внедрена программа воспитания «Адал азамат» и уроки безопасности.