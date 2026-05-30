Детям с особыми потребностями подарили праздник ко Дню защиты детей

В преддверии Дня защиты детей в специальной библиотеке для слабовидящих прошел большой праздник. Для особенных малышей счастье кроется в самых простых вещах. Получив долгожданные сладости и подарки, ребята весело пели, танцевали и показывали свои таланты.

Беззаботное детское сердце удивляет своей чистотой. Малыши делают всё искренне и от души. К этому праздничному вечеру в стенах библиотеки они готовились особенно старательно.

-Мне нравится играть и рассказывать стихи. Я выучила стих наизусть и сегодня его рассказала

-Я люблю танцевать. За мой танец мне даже дали подарок.

Сияющие лица детей стали лучшим подарком для их родителей. Яркая атмосфера и чистые эмоции не оставили взрослых равнодушными. Мамы и папы радовались празднику вместе со своими чадами.

Набира Исабекова, родитель: «У всех сегодня отличное настроение. Мы радуемся эмоциям детей, я сама пришла сюда с тремя ребятишками. Мы и сами радуемся как дети. Очень хочется играть вместе с ними и разделять эту общую радость».

Подарить тепло маленькому человеку — это главный долг каждого взрослого. Особая забота и внимание сегодня нужны детям с ограниченными возможностями. Именно такую цель поставили перед собой организаторы праздника.

Марат Пиримжанов, председатель городского филиала общества слепых: «Если дети счастливы, значит, мы всё делаем правильно. Ведь именно они — будущее Казахстана. Мы хотим, чтобы у них всегда было хорошее настроение и светлые мысли».

Такие концерты проводятся ежегодно. Более того, общество слепых и сотрудники библиотеки помогают особенным детям круглый год. Малышей часто водят в цирк и кукольный театр, чтобы сделать их жизнь ярче.