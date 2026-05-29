Полиция: ночные клубы — рассадник преступлений

Шымкентцы стали реже преступать закон. Криминогенная ситуация улучшается, об этом на очередном заседании общественного совета рассказали представители полиции. Благодаря принятым комплексным мерам количество преступлений, зарегистрированных на территории города, по сравнению с прошлым годом снизилось. Сократилось число правонарушений и краж, совершаемых в общественных местах.

Внедрение современных технологий в работу правоохранительных органов дает положительные результаты. Благодаря установленным в городе камерам видеонаблюдения удалось своевременно выявить и раскрыть сотни преступлений. Об этом заявил заместитель начальника департамента полиции Шымкента, Улугбек Мылтыков. Но правоохранители отмечают, опасения вызывают нарушения в развлекательных заведениях города.

«Только с начала этого года из развлекательных заведений на канал “102” поступило 2800 вызовов, на которые выезжали полицейские наряды. Ночные развлекательные заведения становятся очагами преступности. Именно там часто совершаются преступления в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того люди выходят оттуда в нетрезвом виде и нередко совершают правонарушения. Алкогольная продукция там продается круглосуточно, ограничений по режиму работы нет — они работают до последнего посетителя. При этом профессиональная охрана во многих местах отсутствует», — Улугбек Мылтыков, заместитель начальника департамента полиции.

Развлекательные заведения, откуда чаще всего поступают жалобы, правоохранители взяли на контроль. Во время проверок также были выявлены факты продажи алкоголя несовершеннолетним и оказания услуг без лицензии. В итоге работу 11 объектов приостановили. Но несмотря на это, некоторые заведения продолжают работу, сменив название.

Члены общественного совета, отметили, что рейдовые мероприятия необходимо усилить. Более того, они предлагают ограничить работу развлекательных заведений после полуночи.

«Необязательно привлекать для рейдов сотрудников из Алматы или Кызылорды. Силами наших ребят в свое время выполнялось до 80% всей работы. Можно же выезжать в такие места и наводить порядок. Не жалеть ни сил, ни техники», — Кенжехан Толебаев, член общественного совета.

Члены общественного совета также отметили недостаточное обеспечение порядка в городских парках и скверах. Из-за популярных среди детей дрифт-каров и самокатов в парках стало невозможно гулять.

«Недавно одному человеку сломали ногу, другого сбили. Там ведь есть полицейский пункт, но полиция оказывается бессильна. Почему мы не можем навести там порядок? Там гуляют дети, беременные женщины, семьи с колясками, а самокаты проносятся между ними на скорости. Есть ли возможность призвать их к порядку», — Толехан Усипбеков, член общественного совета.

«Такая возможность есть. В законодательство Республики Казахстан уже внесены изменения. Со 2 июля самокатам будут присваивать номера как транспортным средствам, выдавать документы. После 2 июля передвижение без регистрации будет невозможно», — Улугбек Мылтыков, заместитель начальника департамента полиции.

В Шымкенте установлены больше 200 тысяч камер видеонаблюдения. Из них более 45 тысяч подключены к центру оперативного управления. Задействованы и дроны. При помощи таких беспилотников раскрыто 485 правонарушений.