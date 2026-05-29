Глава государства принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе

Редактор Юлия Машковская
Фото Акорда

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

В своей приветственной речи глава государства отметил символичность этого дня: именно 29 мая 2014 года в столице Казахстана был подписан договор о Евразийском экономическом союзе.

Это событие стало важной вехой евразийской интеграции. За время своего существования Союз превратился в ключевую важную площадку сотрудничества и взаимодействия евразийской «пятерки». По этому случаю позвольте поздравить всех коллег с Днем Евразийского экономического союза, пожелать успехов в дальнейшем развитии нашего интеграционного Объединения на благо наших стран и народов. В ходе сегодняшней встречи в узком формате нам предстоит рассмотреть важные вопросы внешней торговли, реализации инициатив по развитию искусственного интеллекта, о чем мы вчера начали предметный разговор в рамках экономического форума. Уверен, заседание будет традиционно конструктивным и позволит прийти к решениям, которые будут приемлемыми для всех государств – участников, – сказал президент Казахстана.

Наряду с Касым-Жомартом Токаевым в мероприятии приняли участие президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

