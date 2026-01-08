Смерть солдата срочной службы в Шымкенте: начато расследование

В Шымкенте скончался военнослужащий срочной службы воинской части 6506, передает OTYRAR. Информацию о произошедшем подтвердили в Национальной гвардии МВД Республики Казахстан.

По официальным данным, военнослужащий был призван из Департамента по делам обороны Жамбылской области (город Тараз). В период прохождения срочной воинской службы он неоднократно обращался за медицинской помощью, находился под наблюдением и проходил обследования в лечебных учреждениях города Шымкент.

«6 января 2026 года у солдата произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, спасти его не удалось — военнослужащий скончался в одной из городских больниц. Предварительный диагноз — острый лейкоз. По данному факту военно-следственным управлением возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются», — прокомментировали в пресс-службе Нацгвардии РК.

В Национальной гвардии сообщили, что ситуация находится на личном контроле заместителя министра внутренних дел — Главнокомандующего Национальной гвардией МВД Республики Казахстан.

Командование и личный состав Национальной гвардии Республики Казахстан выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего в связи с невосполнимой утратой.