Три сотрудника исправительной колонии взяты под стражу

В ходе посещения закрытого исправительного учреждения 53 (колония находящаяся на Ленгерском шоссе) и рассмотрения жалоб, региональный представитель по Правам человека Нуржан Абдезов провел личный прием одного из осужденных.

«В ходе приема, я обратил внимание, что у одного из осужденных, был сильный отёк рук, у мужчины наблюдались почернения кожи. После этого, были проведены соответствующие правовые процедурные мероприятия», — сообщил господин Абдезов.

Кроме того, в ходе приема был выявлен факт избиения другого осужденного, которому сломали челюсть.

Региональным представителем незамедлительно предприняты меры реагирования по вышеуказанным ситуациям.

В результате за несвоевременное оказание медицинской помощи наказаны медработники, а также зарегистрировано досудебное расследование в отношении сотрудников учреждения по статье 362 УК.

Правозащитным институтом направлено обращение в высший надзорный орган о пересмотре действий сотрудников учреждения ввиду содержания в них признаков пыток.

Генеральная прокуратура поддержала позицию, и в конце прошлого года досудебное расследование переквалифицировано на часть 3 статьи 146 УК. Три сотрудника учреждения взяты под стражу.