Тройню выписали из роддома в Шымкенте

Трое девочек появились на свет в городском родильном доме. При рождении их вес составлял меньше полутора килограмма каждая.

32-летняя мама малышек, Айгерим Анаркул рассказывает, беременность протекала легко, серьёзных проблем со здоровьем не было. Но когда малышки подросли, врачи сообщили Айгерим, что одной из девочек угрожает опасность. Женщина согласилась на досрочное кесарево сечение.

«Во время первых пяти беременностей, когда рождались сыновья, токсикоза вообще не было. А с девочками токсикоз был очень сильный. Первые три месяца прошли тяжело, потом стало легче. Я всё доверила Аллаху и, конечно, опытным врачам. Операция прошла успешно. За четыре дня до кесарева меня положили в роддом, детей постоянно наблюдали. Всё прошло хорошо», — Айгерим Анаркул, мама тройни.

Малышек назвали — Хабиба, Халима и Хамида. Отец тройни признается, после пяти сыновей очень хотел девочку. А когда на восьмой неделе беременности супруги узнали, что ожидают сразу трёх дочерей, их радости не было предела.

«У нас уже было пятеро сыновей. Мы просили хотя бы одну дочь. А Аллах дал сразу троих. Теперь нас в семье стало восемь», — Кажымукан Казыбаев, отец тройни.

Медики говорят, главное было сохранить жизнь малышам и маме.

«По решению консилиума, после полного обследования состояния матери и детей, мы были вынуждены провести родоразрешение на 33-й неделе. Причиной преждевременных родов стал низкий вес третьего ребёнка. Обследования показали угрозу жизни, поэтому было принято решение о досрочном родоразрешении», — Перизат Амирова, заместитль главного врача городского родильного дома.

Мама и три девочки находились под постоянным наблюдением врачей в течение почти 40-ка дней. В первые сутки малышки были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Позже их перевели в палату, и благодаря тщательному уходу набрали нужный для выписки вес.

«После первых суток зависимость от аппарата отсутствовала, поэтому детей перевели в отделение патологии. Прошло 39 дней, состояние новорождённых стабильное. Хабиба поступила с весом 1495 граммов, сейчас мы выписываем её с весом 2450. Самая маленькая родилась с весом 1300 граммов, сейчас все трое весят более двух килограммов и сегодня отправляются домой», — Жулдыз Ерболкызы, лечащий врач.

В прошлом году в Шымкенте на свет появились больше 27 тысяч детей. Из них 286 двое и 5 троен.