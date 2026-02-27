Мошенники прикрываются цифровым тенге, обещая казахстанцам лёгкие деньги

Мошенники используют интерес людей к цифровым деньгам, особенно к цифровому тенге, чтобы заманивать жертв в фиктивные инвестиционные проекты.

Злоумышленники обещают сверхприбыль при минимальных вложениях. Эксперты поясняют, цифровой тенге, это просто электронная форма национальной валюты, предназначенная для расчётов, а не способ заработать.

Мошенники выдают финансовую пирамиду за якобы инвестиции в цифровой тенге. Эксперты поясняют, это невозможно. Цифровой тенге всего лишь еще одна форма национальной валюты. Сегодня у тенге есть наличная и безналичная формы.

«Это третья форма, следующая ступень нашей валюты. Один цифровой тенге всегда равен одному тенге по умолчанию. Соответственно, никакие инвестиции якобы в токены, он не будет расти как биткоин, он будет всегда равен одному настоящему реальному тенге», — Дмитрий Акмаев, PRD национальной платежной корпорации.

Цифровой тенге это расчетная единица, которая используется для повышения прозрачности финансовых операций, борьбы с коррупцией, маркирования средств и контроля их целевого расходования. Схема обмана основана на доверии к госпроектам, страхе упустить выгоду и обещаниях сверхприбыли без риска.

«Главный момент не то, как это называется, а то, как это используют против нас. То есть, оно может называться цифровой тенге, оно может называться криптовалютой, оно может называться цифровой рубль и прочее. И за счет недопонимания темы, что за инструмент мы используем, как правило, люди попадаются на уловки мошенников», — Калилалло Байтасов, эксперт в области кибербезопасности.

Эксперты предупреждают: если вам обещают баснословные проценты без каких-либо рисков, это серьезный повод насторожиться. Еще один тревожный сигнал — просьбы предоставить персональные данные.

«Если вы столкнулись с каким-то подозрительным предложением, связанным с финансами, с инвестициями, с цифровым тенге, 100% всегда сразу открывайте сайт Национального банка или Агентства по развитию финансового рынка, открывайте сайт ЕГОВ чтобы почитать там что-то, звоните в колл-центр, опять же, там, национального банка и, в общем-то, обращайтесь к экспертам. Не принимайте никогда никаких самостоятельных решений по инвестициям, всегда советуйтесь с внешними экспертами», — Евгений Питолин, управляющий директор DATASTAR.

Пока цифровые технологии развиваются, мошенники ищут новые способы обмана. Специалисты рекомендуют проверять информацию, не доверять незнакомым платформам и принимать финансовые решения только через официальные сервисы.