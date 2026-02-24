Новогодние ели украсили улицы Шымкента

Пушистые зелёные ели, ставшие одним из главных украшений новогоднего Шымкента, продолжают радовать горожан и после праздников. Деревья, привезённые из Усть-Каменогорска с сохранённой корневой системой, были аккуратно выкопаны и пересажены на новые участки.

23 ели высадили вдоль Тамерлановского шоссе.

«Выше поднимем, вот этот рост выше метра будем резать», — поясняет специалист.

Агроном Кыркынбай Оразалиев рассказал, что подобный опыт пересадки в городе уже был. Именно таким способом при открытии озеленяли Дендропарк. Тогда деревья привезли из Алматы, и большая их часть успешно прижилась. По словам специалиста, при правильном уходе и своевременной подкормке биодобавками хвойные деревья хорошо адаптируются к новым условиям и становятся частью городской экосистемы.

«Поливать нужно каждые три дня, ухаживать обязательно. Особенно тяжело будет в летний период. Мы не говорим о стопроцентной приживаемости, но 80–85 процентов — гарантируем», — отметил агроном Кыркынбай Оразалиев.

Всего в мегаполис привезли 80 хвойных деревьев. Ухаживать за ними будут сотрудники управления развития комфортной городской среды. В летний период полив будет осуществляться по специально разработанному графику. Специалисты также рассказали, где высадили остальные деревья.

«В целях озеленения города ели, которые были установлены на площади Астана, мы высадили на территории сквера «Атлант», вдоль проспектов Байдибек би и Кунаева, а также 23 дерева — по Тамерлановскому шоссе. В приживаемости нам будут помогать агрономы и специалисты. Изначально, когда ели завозили, целью было высадить их на улицах города. Все деревья находятся на балансе нашего управления», — пояснил Айдос Куанышов, главный специалист отдела санитарной очистки управления развития комфортной городской среды города Шымкента.

Отметим, что десятки хвойных деревьев были приобретены за счёт инвесторов. Впервые за многие годы в период новогодних праздников город украсили не искусственные конструкции, а живые ели, которые теперь стали частью уличного озеленения Шымкента.