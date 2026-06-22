Экопарк вместо мусорного полигона заработал в Шымкенте

Новую зеленую жизнь получил бывший полигон для хранения твердо-бытовых отходов. Вместо залежей мусора у горожан теперь есть возможность прогуляться по новому парку. Экопарк созданный для улучшения экологической обстановки в городе, занимает площадь 45 гектаров. При открытии не забыли и о тех кто внес большой вклад в благоустройство и охрану окружающей среды мегаполиса.

Праздничную атмосферу открытия дополнило необычное молодежное дефиле. Участники представили оригинальные костюмы, созданные из переработанных материалов, напомнив гостям о важности бережного отношения к природе и разумного потребления ресурсов. Отметим, что «Экопарк» полностью построен за счет спонсорских средств.

«Мы высадили деревья 19 различных видов. Здесь будет полностью автоматизированная система полива. Кроме того, на территории появится искусственное озеро. Для обслуживания парка пробурено 15 водозаборных скважин, а закрепленные сотрудники уже проводят работы по уходу и поливу зеленых насаждений»,— говорит руководитель управления развития комфортной среды города Абылкаир Онгар.

На этом праздничные сюрпризы не закончились. После масштабного обновления этноаул вновь распахнул свои двери для посетителей. Именно здесь стартовал большой этнофестиваль, объединивший ремесленников, артистов и ценителей казахской культуры. Гостей ждали национальные игры, выставки народного творчества, концертные программы и знакомство с богатым культурным наследием народа.

В центре, оформленном в национальном стиле, местные мастера представили свои изделия. А рукодельницы подготовили в подарок к празднику лоскутные одеяла с уникальными национальными орнаментами и символами края.

Заглянули на праздник и блогеры-туристы из Баку. Напомним недавно между городами был открыт прямой рейс, и иностранцы не упустили возможность увидеть масштабное празднование Дня города воочию.

«В составе нашей делегации — представители 14 туристических агентств, 16 блогеров и сотрудники СМИ. Наша цель — познакомиться с достопримечательностями города и определить туристические маршруты для наших соотечественников. Мы обязательно будем рассказывать о Шымкенте через свои публикации и контент. За три дня пребывания город произвел на нас даже большее впечатление, чем мы ожидали Особенно понравились гостеприимство жителей, кухня и языковая близость наших народов. Поздравляю всех жителей с Днем города!»,— рассказывает руководитель туристической компании из Азербайджана Низами Мехтиев.

В церемонии открытия обновленного комплекса принял участие и аким города. Он ознакомился с проделанной работой и дальнейшими планами развития объекта.

«Сегодня мы открываем первый этап этноаул. Здесь будут работать этно магазин, консультационный центр для туристов, а также восточный и национальный рестораны. В дальнейшем планируется реализация второго и третьего этапов проекта»,- говорит руководитель туристско-информационного центра «VISIT SHYMKENT» Заманбек Орынбеков.

Оставшаяся часть комплекса будет полностью закончена до конца года и станет доступна для жителей и гостей города. А завершился этнофестиваль масштабным гала-концертом, посвященным национальному искусству и культурному наследию Казахстана.