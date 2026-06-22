Пострадавшей от селя семье построят новый дом

Мечта жительницы жилого массива Елтай, чей дом пострадал во время весеннего паводка, вскоре станет реальностью. Единственное жилье многодетной семьи будет отстроено заново. Кто пришел на помощь пострадавшим и как сегодня живет семья, оказавшаяся в трудной ситуации, — расскажем в сюжете.

Дом в жилом массиве Елтай, пострадавший от сильных дождей и последовавшего за ними подтопления этой весной, будет отстроен заново. Помощь в строительстве оказывают городской акимат и депутаты маслихата Шымкента. Семь депутатов, пожелавших остаться неизвестными, приобрели для семьи необходимые строительные материалы на сумму около 10 миллионов тенге.

«Это было очень страшно. Примерно в девять часов вечера буквально за полчаса хлынул огромный поток воды».

По словам хозяйки дома Дариги Конкаевой, это единственное жилье семьи, в которой воспитываются пятеро детей. Ее супруг является инвалидом третьей группы. Когда двор и дом оказались затоплены, семья не знала, куда обращаться за помощью. О своей беде женщина рассказала акиму города Габиту Сыздыкбекову во время одной из выездных встреч с населением. Узнав, что вопрос взят на контроль и семье окажут поддержку, женщина не смогла сдержать эмоций.

«Наш дом находится прямо возле арыка. Вода хоть и не зашла внутрь помещений, но стены отсырели. Такая ситуация повторяется уже много лет — каждый год нас подтапливает. Мы постоянно живем в страхе. Большое спасибо всем, кто нам помогает. Даже хочется плакать от благодарности. Мы обратились за помощью только потому, что наше материальное положение не позволяет справиться с этой проблемой самостоятельно. У нас пятеро детей, муж — инвалид третьей группы, а я недавно перенесла инсульт», — Дарига Конкаева, жительница Елтая.

Как отмечают в акимате, помощь оказывается не за счет бюджетных средств. Все расходы взяли на себя спонсоры. Специалисты уже выехали на место, осмотрели дом и совместно с хозяевами рассчитали необходимый объем строительных материалов для возведения нового жилья.

Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата города Шымкента: «В ближайшее время планируется доставить оставшиеся материалы — включая песок, щебень, цемент, древесину и кровельные элементы. Подобные обращения рассматриваются оперативно, особенно в случаях, когда существует риск аварийного состояния жилья. Спасибо нашим депутатам, которые откликнулись и помогли».

Напомним, в мае сильные ливни привели к сходу селевых потоков. В результате стихии пострадали шесть жилых домов. Как сообщили местные власти, остальным семьям помощь была оказана ранее.