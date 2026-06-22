Курорт мирового уровня появится в горах Туркестана

Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область обсудил вопросы развития туристической индустрии. В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева на совещании особое внимание было уделено вопросам развития экотуризма, совершенствования туристической инфраструктуры при сохранении природных территорий, а также привлечения инвестиций.

Выездное совещание провели на территории государственного национального природного парка «Сайрам-Угам» — одного из самых живописных уголков Туркестанской области, который ежегодно привлекает тысячи туристов. Под председательством первого заместителя премьер-министра Нурлыбека Налибаева здесь собрались отечественные и зарубежные инвесторы, представители государственных органов и бизнеса.

Главной темой встречи стало обсуждение перспективных инвестиционных проектов в сфере туризма. В соответствии с поручением президента развитие экотуризма определено одним из приоритетов экономики страны как важный шаг к сохранению природного наследия и его эффективному использованию.

«Все предложения должны быть тщательно изучены, приоритет следует отдавать четко просчитанным и реализуемым проектам. Мы готовы поддерживать инициативных и ответственных инвесторов. Самое главное – достижение качественного результата и своевременная реализация проектов. Нам нужны не красивые эскизы, а реальные результаты. Поэтому по каждому проекту должны быть четко определены обязательства и сроки реализации. Если инвестор не выполнит свои обязательства, земля будет возвращена государству», — Нурлыбек Налибаев, первый заместитель премьер-министра РК.

На встрече представили ряд инвестиционных инициатив, которые планируется реализовать на территории национального парка «Сайрам-Угам». Среди них — строительство современной зоны отдыха в ущелье Бургулюк для развития экологического, семейного и активного туризма, создание туристско-рекреационного комплекса в ущелье Каскасу, а также развитие туристической инфраструктуры в ущелье Сайрамсу.

Вместе с тем предприниматели отметили, что дальнейшее развитие отрасли невозможно без решения инфраструктурных вопросов. В числе первоочередных задач — строительство дорог, проведение коммуникаций и обеспечение качественного освещения. По мнению инвесторов, развитие внутреннего туризма должно идти опережающими темпами и стать основой для привлечения зарубежных гостей.

«Мы взяли в долгосрочную аренду на 40 лет территорию в Сайрам-Угамском национальном парке. Сейчас наша зона отдыха считается одной из самых высокогорных в Туркестанской области — она расположена на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. Мы считаем, что развитие внутреннего туризма должно идти параллельно с развитием инфраструктуры. Кроме того, поскольку это горная местность, мы хотели бы видеть здесь постоянный медицинский пункт и пост ДЧС. Многие отдыхающие поднимаются в горы, случаются травмы и другие чрезвычайные ситуации», — Таймас Турсынбаев, руководитель зоны отдыха.

Инвесторам представили планы по строительству туристических апарт-комплексов международного уровня в Толебийском и Тюлькубасском районах. Особый интерес вызвала концепция масштабного международного горнолыжного кластера, предусматривающая создание современной курортной инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам качества и сервиса.

«Толебийский район является одним из наиболее активно развивающихся туристических районов Туркестанской области. Здесь функционируют 260 объектов отдыха и туризма. Туризм в районе развивается по трём основным направлениям. Наиболее популярными туристическими локациями являются Акмечеть, ущелье Бирколик и другие природные достопримечательности, привлекающие отдыхающих со всего региона и стран», — Еркегали Алимкулов, аким Толебийского района Туркестанской области.

В рамках масштабного проекта предусмотрено строительство туристических деревень, современных гостиниц, семейных зон отдыха, спортивно-развлекательных объектов и канатных дорог. Создание круглогодичной туристической инфраструктуры позволит значительно повысить привлекательность региона как для казахстанских, так и для иностранных туристов. Общий объём инвестиций в реализацию проекта оценивается почти в 172 миллиарда тенге.