Студенты и молодежные отряды получают официальную работу

Для многих студентов летние каникулы — это не только время отдыха, но и возможность получить первый трудовой опыт. Однако найти официальную работу молодежи без стажа бывает непросто. Решить эту проблему помогает партия «Ауыл», которая уже третий год реализует проект по трудоустройству студентов в летний период.

Отсутствие опыта остается одним из главных препятствий для трудоустройства студентов. Работодатели не всегда готовы принимать молодых специалистов, а временный характер занятости зачастую не устраивает предпринимателей. Решение этой проблемы предложила партия «Ауыл». Совместно с бизнес-сообществом здесь создают условия для официального трудоустройства молодежи во время летних каникул.

Назерке Коспаева, студентка: «Я работала здесь и в прошлом году. Планирую участвовать в программе и дальше. Работа в сервисной сфере очень интересна: знакомишься с новыми людьми, приобретаешь полезные навыки и получаешь ценный жизненный опыт. Для молодежи это хорошая возможность развиваться и зарабатывать самостоятельно».

За несколько лет проект уже стал востребованной площадкой для молодежи. В этом году по всей стране к работе привлечены около 1100 студентов. Для участников программы это не только дополнительный заработок, но и официальное трудоустройство с начислением трудового стажа, пенсионных и социальных отчислений.

Гани Карабеков, председатель шымкентского городского филиала партии «Ауыл»: «Молодые люди трудоустраиваются официально. Они получают заработную плату, за них перечисляются пенсионные взносы и социальные отчисления. Это полноценная работа с соблюдением всех трудовых норм».

Значение таких программ хорошо понимают представители старшего поколения. Один из сторонников проекта — Аманбек Ахмедбаев. В молодости он сам работал в составе студенческих отрядов и принимал участие в ликвидации последствий землетрясения в Восточном Казахстане. По его мнению, трудовое воспитание молодежи остается важной частью формирования ответственного и самостоятельного поколения.

Аманбек Ахмедбаев, член партии «Ауыл»: «Тогда мы вместе со студенческими отрядами участвовали в восстановительных работах, строили дома и хозяйственные постройки. Это была хорошая школа жизни. Студенты получали зарплату, приобретали навыки и понимали цену труда. Сегодня приятно видеть, что эта традиция продолжается. Молодежь должна работать, получать опыт и уверенно строить свое будущее».

Сегодня каждый молодежный отряд насчитывает по десять человек. Студенты работают в сфере сервиса, клининга, экологии и благоустройства. Уже в июле планируется сформировать еще несколько новых отрядов, благодаря чему возможность получить первый трудовой опыт появится у еще большего числа молодых людей.