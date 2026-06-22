Стартовал Кубок Казахстана памяти Нуржана Космамбетова

Сегодня состоялось торжественное открытие Кубка Республики Казахстан по боксу среди юношей до 17 лет, посвящённого памяти мастера спорта СССР, известного спортсмена и одного из тех, кто внёс значительный вклад в развитие казахстанского бокса, Нуржана Тулебековича Космамбетова.

В церемонии открытия масштабного спортивного мероприятия приняли участие ветераны спорта, тренеры, судьи и молодые боксёры.

С приветственным словом выступил заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек, который пожелал участникам успешных выступлений. Он отметил, что подобные соревнования помогают молодым спортсменам совершенствовать своё мастерство и открывают путь к высоким достижениям в большом спорте.

В традиционном турнире принимают участие около 350 юных боксёров со всех регионов страны. Они будут бороться за награды Кубка Казахстана на ринге в течение нескольких дней.

Главная цель соревнований — предоставить молодым спортсменам возможность получить соревновательный опыт и повысить уровень спортивного мастерства.

Нуржан Космамбетов является многократным победителем областных, республиканских, всесоюзных и международных соревнований. Он по праву считался одним из сильнейших боксёров своего времени и внёс весомый вклад в развитие национального бокса, заслужив уважение и признание соотечественников.

Отметим, что Кубок Казахстана продлится несколько дней.