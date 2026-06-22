Верховные судьи государств-членов Организации тюркских государств собрались в Туркестане

В Туркестане состоялся второй форум председателей верховных судов государств-членов Организации тюркских государств. Руководители высших судебных органов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции обсудили развитие цифрового правосудия, внедрение искусственного интеллекта и защиту прав инвесторов.

Центральной темой форума стали современные цифровые решения в судебной системе. Участники обсудили внедрение искусственного интеллекта в судопроизводство, развитие электронных сервисов и механизмы защиты инвесторов.

В ходе мероприятия председатель Верховного суда Казахстана Асламбек Мергалиев зачитал приветственное обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент подчеркнул, что цифровизация правосудия и обеспечение надежной защиты инвестиций являются важнейшими условиями устойчивого экономического развития страны.

«Организация Тюркских государств играет важную роль в укреплении единства и сотрудничества наших стран. Месяц назад здесь же в Туркестане на неформальном саммите ОТГ главы наших государств особо подчеркнули стратегическое значение цифрового развития и искусственного интеллекта для дальнейшего укрепления сотрудничества между тюркскими странами. В этом контексте весьма своевременным является включение в повестку конференции вопросов цифровизации судебных процессов, внедрения искусственного интеллекта, а также создание онлайн-платформы для обмена опытом судебной практики», — Асламбек Мергалиев, председатель верховного суда РК.

По словам участников форума, Казахстан сегодня располагает развитой цифровой инфраструктурой, которая открывает широкие возможности для модернизации судебной системы. Одним из ключевых направлений становится реализация концепции «Суд будущего» и внедрение технологий искусственного интеллекта. Ожидается, что это позволит сделать правосудие более открытым, доступным и эффективным.

«Для инвестора правовая безопасность имеет такое же значение, как сырьевые ресурсы и рынок сбыта, а зачастую даже большее. Без уверенности в защите своих прав и капитала инвестор не будет готов вкладывать средства. Поэтому надежные правовые гарантии являются одним из главных факторов привлечения инвестиций», — Исмаил Хаккы Сайин, председатель 8-й коллегии государственного совета Турецкой Республики.

В рамках форума были представлены и новейшие цифровые разработки. Среди них — сервисы на основе искусственного интеллекта для автоматической подготовки процессуальных документов, а также системы перевода аудио- и видеозаписей судебных заседаний в текстовый формат. Опытом цифровой трансформации судебной системы поделились представители Узбекистана. По их словам, современные технологии уже позволяют ускорять рассмотрение дел и делают судебные услуги более удобными для граждан.

«В последние годы судебная система Республики Узбекистан очень активно использует цифровые технологии. Что приводит к повышению эффективности судопроизводства и правосудия. В частности, введена система «Адулар», что позволяет гражданам, а также юридическим лицам обращаться в суды с исковыми заявлениями и другими документами в режиме онлайн», — Ибрагим Таджиев, судья верховного суда Республики Узбекистан.

Итогом форума стало подписание совместного заявления делегациями пяти государств-членов Организации тюркских государств. Документ предусматривает дальнейшее развитие цифрового правосудия, укрепление кибербезопасности и расширение сотрудничества между судебными системами стран-участниц.

Продолжить совместную работу представители государств намерены уже на следующем форуме, который состоится в 2027 году в Кыргызстане.