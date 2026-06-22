Четыре новых производства запустили в Шымкенте ко Дню города

В Шымкенте реализованы сразу четыре крупных инвестиционных проекта, которые пополнили промышленную карту мегаполиса. В торжественной церемонии запуска новых производств принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Первым обьектом, открытым в рамках программы, стал новый производственный комплекс ТОО «Shymkent Qagazy» на территории специальной экономической зоны «Онтустік». Предприятие специализируется на переработке макулатуры и выпуске картонной упаковки. Проект реализован в рамках расширения действующего производства и направлен на развитие перерабатывающей промышленности города.

В церемонии запуска принял участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Объем инвестиций составил 2,5 миллиарда тенге. На предприятии завершены все строительно-монтажные работы, установлено современное оборудование и запущены производственные линии. Основная задача проекта — обеспечить южные регионы страны качественной упаковочной продукцией отечественного производства.

Ермек Турманов, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкента: «Сегодня на территории специально экономической зоны Онтустик, мы открыли новое производство, это производство макулатуры и картонной бумаги, компания шымкент кагазы, сумма проекта составляет 2,5 миллиарда тенге. В рамках проекта трудоустроено 50 человек, для этого проекта мы выделили земельный участок, в специально экономической зоне, а также подвели все коммуникационные сети».

Следующим пунктом рабочей поездки акима стала новая промышленная площадка для субъектов малого и среднего бизнеса в индустриальной зоне «Жулдыз».

Проект реализован компанией ТОО «ORDA NS BUILDING» и направлен на развитие производственного сектора, поддержку предпринимательства и создание современной индустриальной инфраструктуры.

Предпринимателям будут предоставляться готовые производственные помещения, что позволит значительно сократить сроки запуска новых предприятий и расширения действующих производств. Общий объем инвестиций в проект составляет 13 миллиардов тенге. На реализацию первого этапа направлено 8,3 миллиарда тенге.

Следующим пунктом рабочей поездки акима стала новая промышленная площадка для субъектов малого и среднего бизнеса в индустриальной зоне «Жулдыз». Проект реализован компанией ТОО «ORDA NS BUILDING» и направлен на развитие производственного сектора, поддержку предпринимательства и создание современной индустриальной инфраструктуры.

Предпринимателям будут предоставляться готовые производственные помещения, что позволит значительно сократить сроки запуска новых предприятий и расширения действующих производств. Общий объем инвестиций в проект составляет 13 миллиардов тенге. На реализацию первого этапа направлено 8,3 миллиарда тенге.

Еще одним объектом, который посетил глава города, стал завод по утилизации и переработке аккумуляторов в индустриальной зоне «Жулдыз». Новый производственный комплекс ТОО «Шымкентский завод по утилизации аккумуляторов» ориентирован на экологически безопасную переработку отработанных аккумуляторов и повторное использование полученного сырья в производственном цикле.

На реализацию проекта инвестировано 2 миллиарда тенге. Для строительства предприятия выделен земельный участок площадью более 2 гектар. После выхода на проектную мощность завод сможет перерабатывать до 50 тысяч аккумуляторов в год. На предприятии будет создано 60 постоянных рабочих мест.

Завершающим объектом рабочего объезда стал завод по производству алюминиевых профилей «Himmel Aluminium». B церемонии его открытия также принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Предприятие построено в рамках крупного инвестиционного проекта, направленного на развитие обрабатывающей промышленности, повышение уровня локализации производства и обеспечение внутреннего рынка качественной отечественной металлопродукцией.

Общий объем инвестиций в строительство завода составил 3,5 миллиарда тенге. После выхода на полную проектную мощность предприятие сможет выпускать около 4 тысяч тонн алюминиевых профилей в год. Здесь будет создано 80 постоянных рабочих мест.

Четыре новых производственных объекта, более 20 миллиардов тенге инвестиций и сотни новых рабочих мест. Реализация этих проектов укрепляет промышленный потенциал Шымкента, способствует развитию предпринимательства, внедрению современных технологий и увеличению доли отечественного производства.