Общественники бьют тревогу: что происходит на Буржарском накопителе

Очистные сооружения Шымкента оказались в центре экологических разбирательств. Представитель Общественного совета города провёл собственное расследование на Буржарском накопителе, где хранятся очищенные сточные воды и заявил о выявленных нарушениях.

Буржарский накопитель — это ёмкость сезонного регулирования, его объём составляет примерно 27 миллионов кубических метров. Сюда с комплекса очистных сооружений направляются сточные воды, прошедшие очистку. В зимний период происходит накопление стоков, а весной эта вода уходит к сельчанам в Ордабасинский район для полива технических культур. В январе юрист Кайрат Битасов побывал на накопителе и, по его словам, зафиксировал экологические нарушения.

«Зафиксировали на фото и видео, что сейчас трубы не видно. Когда-то она была видна на поверхности, а сейчас оказалась затоплена водой. Оттуда попросту сбрасывались большими потоками нечистоты — они были коричневого цвета, примерно цвета тёмной земли. Я бы не сказал, что это была вода», — говорит представитель Общественного совета города Шымкент Кайрат Битасов.

Юрист направил соответствующие заявления в уполномоченные государственные органы, в том числе в управление комфортной среды. Там заинтересовались этим случаем и взяли его на контроль. 17 февраля в Ынтымак были приглашены все заинтересованные стороны.

«Остатки мыльной воды — общественники указывали это в своём письме. Есть не одно обращение и от самих местных жителей. Также люди говорили о неприятном запахе и загрязнении воздуха. Сейчас мы ознакомимся с ситуацией», — говорит руководитель управления комфортной среды города Абылкаир Онгар.

Комплекс очистных сооружений Шымкента рассчитан на обработку 200 тысяч кубических метров сточных вод в сутки. Сюда стекаются хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, а в период осадков КОС также принимает значительные объёмы ливневой воды. В Шымкенте применяют биотехнологии, с помощью которых удалось фактически избавиться от неприятного запаха. А выявленная труба, по версии оператора, была проложена для отвода воды в период её избыточного накопления на комплексе.

«На сегодняшний день стоит спорный вопрос о том, что мы якобы провели трубу через земли “Жасыл белдеу”. До 2019 года, с периода проектирования и строительства Буржарского накопителя — это 1976 год — эти земли, 145 гектаров, которые сейчас считаются спорными, находились в чаше самого накопителя и на прилегающей территории. Если эти земли действительно сейчас огородить и не пускать туда воду, то фактически проектный объём сократится примерно на 33 процента», — поясняет начальник КОС города Шымкент Мейржан Эсанбеков.

В этом непростом разбирательстве есть ещё одна сторона — сельчане, которые выращивают технические культуры в Ордабасинском районе. Это несколько десятков хозяйств и для них в нашем засушливом регионе поливная вода летом особенно ценна. Если оператор услуг водоотведения откажется от накопления воды в зимний период, летом сельчане могут столкнуться с серьёзными проблемами.

«Там есть 17 сельскохозяйственных хозяйств — все они берут воду отсюда. Если зимой не готовить воду, водоканал просто не будет знать, куда её девать, и тогда всю зиму будут сбрасывать напрямую. В результате, во-первых, пострадают населённые пункты, а во-вторых, летом нам не хватит воды», — возмущается Смаил Серикбаев.

Отметим, что опыт использования очищенных сточных вод для полива технических культур изучается другими водоканалами страны. В то же время, по словам руководителя управления комфортной среды, будет назначена проверка деятельности КОС сразу по нескольким направлениям.