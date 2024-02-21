Жители Састобе задыхаются от зловония канализации

В Тюлькубасском районе никак не могут решить проблемы с канализацией.

В поселке Састобе подрядчики провели работы на канализационном очистном сооружении некачественно, оборудование установили неправильно.

Жители жалуются, что канализационная система систематически ломается и содержимое канализации выходит наружу. Люди рассказывают, что приходится вызывать ассенизатор. При этом, зловоние идет по улицам, а канализационный сток расположен недалеко от поселка в поле.

«Нам много раз говорили, что сделают канализационную систему, но вот что-то пошло не так. Говорят, что судятся сейчас. Но как быть нам?», — говорят житель поселка Састобе.

В акимате уверены, проблемы решаемая, вот только нужно ждать завершения суда, в отношении подрядчиков, которые строили КОС.

«В свое время кто-то принял Канализационное очистное сооружение, но там оборудование неправильно установлено. КОС сейчас не работает. Мы подали на подрядную компанию в суд. Ждем решения», — говорит Нуржан Изтлеуов, аким Тюлькубасского района.

Аким района пояснил, что как только суд вынесет решение, начнутся восстановительные работы и пути канализационных стоков обновят.