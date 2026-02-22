В Шымкенте вспоминали Мусу Джалиля…

17 февраля 2026 года в универсальной библиотеке им. А. Пушкина г. Шымкента состоялся литературный вечер «Наследие Мусы Джалиля: путь, ведущий к мужеству», посвященный 120-летию со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

Организатором выступило ОО «Татаро-башкирское этнокультурное объединение г. Шымкента» в сотрудничестве с библиотекой им. А. Пушкина и школой-гимназией №45.

«Это не просто мероприятие к памятной дате. Встреча стала живым разговором о мужестве, верности и силе слова, которое оказалось сильнее страха, даже смерти», — комментирует Зауре Джунусбекова, заведующая сектором регистрации и контроля городской универсальной библиотеки им. А. Пушкина.

В зале звучали стихи, демонстрировали слайды с фотографиями, а страницы биографии поэта ожили в рассказах ведущих и во время выступлений школьников. Ребята не просто читали подготовленные тексты, а попробовали осмыслить, что значит сохранить честь и достоинство, когда рушится привычный мир, когда выбор между жизнью и совестью становится реальностью.

Гостям вечера напомнили о судьбе человека, чья жизнь стала примером несгибаемой воли.

Муса Джалиль родился 15 февраля 1906 года в деревне Мустафино Оренбургской губернии в небогатой крестьянской семье. С ранних лет он тянулся к знаниям, учился в мектебе, затем — в духовной школе «Хусания».

Уже в десять лет начал писать стихи, а в 1919 году его первые произведения были опубликованы. Юный поэт рано включился в общественную жизнь страны: создавал комсомольские ячейки, верил в будущее и стремился быть полезным своему народу.

В 1920-е годы Джалиль переехал в Казань, учился, работал в газетах, активно писал. Его поэзия того времени наполнена романтикой молодости, искренностью, верой в справедливость и светлое завтра.

Позже он окончил литературное отделение Московского университета, познакомился с известными советскими поэтами, участвовал в культурной жизни страны. Он был не только литератором, всегда находился в центре событий, сочетал творчество с общественной работой.

Особое внимание на вечере уделили военному периоду его жизни.

23 июня 1941 года, на второй день после начала Великой Отечественной, Муса Джалиль подал заявление в военкомат. Вскоре он оказался на фронте в качестве корреспондента армейской газеты «Отвага». Он писал о солдатах, передовой, мужестве и стойкости бойцов.

Летом 1942 года при попытке выйти из окружения на Волховском фронте Джалиль был тяжело ранен и попал в плен. Концлагеря, допросы, постоянная угроза смерти…

В составе легиона «Идель-Урал», созданного гитлеровцами из военнопленных, Джалилю пришлось пройти тяжелое испытание. Нацисты рассчитывали использовать легионеров против Советской армии. Но поэт сделал иной выбор: он организовал подпольную группу, распространял антифашистские листовки, готовил сопротивление.

Первый же батальон легиона, отправленный на фронт, поднял восстание и перешел на сторону партизан.

Подпольная организация была раскрыта. В 1943 году Джалиля арестовали. Его жестоко пытали, но он не предал товарищей.

Последние месяцы своей жизни поэт провел в берлинской тюрьме Моабит. Именно тут были созданы знаменитые «Моабитские тетради»: 115 стихотворений, написанных в камере смертников.

В этих строках нет покорности судьбе, в них — боль разлуки с Родиной, тревога за близких и твердая уверенность в правильности своего пути. Это голос человека, который понимал, что может погибнуть, но не позволил врагу сломить себя.

В августе 1944 года Муса Джалиль был казнен в тюрьме Плетцензее в Берлине.

После войны он долгое время оставался в числе пропавших без вести. Лишь позже правда о его подвиге стала известна. Стихи из Моабита были сохранены и переданы на Родину. Они стали не только литературным наследием, но и живым документом мужества.

В 1956-м Мусе Джалилю (посмертно) присвоено звание Героя Советского Союза. Через год он был удостоен Ленинской премии за цикл «Моабитская тетрадь». Он стал единственным представителем многонациональной советской литературы, получившим одновременно две высшие награды страны.

Организатор вечера Рамиля Искандерова, председатель ОО «Татаро-башкирское этнокультурное объединение г. Шымкента», подчеркнула, что память о Мусе Джалиле — это не просто дань истории. Для молодежи его судьба стала и будет примером внутренней свободы и верности идеалам.

Участники встречи услышали строки из «Моабитских тетрадей», которые и сегодня звучат современно, пронзительно.

Жизнь Мусы Джалиля была короткой, но яркой. Он успел сказать главное — о любви к Родине, достоинстве человека и силе духа. Его подвиг и сегодня остается символом несгибаемой воли.

Именно об этом говорили 17 февраля в Шымкенте: о том, что настоящая поэзия рождается не только от вдохновения, но и в силу характера. О том, что слово может стать оружием. И о том, что человек, сохранивший верность своим убеждениям, никогда не исчезает бесследно.

Вечер стал напоминанием о том, что память объединяет поколения. А имя Мусы Джалиля продолжит звучать как песня о мужестве, которую невозможно заставить замолчать.

Справка: ОО «Татаро-башкирское этнокультурное объединение г. Шымкента»

Председатель: Рамиля Искандерова

Адрес: КГУ «Қоғамдық келісім», ул. Желтоксан, 9/4

Подготовила Жанна КУРМАНБЕКОВА