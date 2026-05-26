День открытых дверей для ранней диагностики онкозаболеваний пройдет в Шымкенте

30 мая в городской многопрофильной больнице с онкологическим центром Шымкента пройдет «День открытых дверей», посвященный профилактике и раннему выявлению меланомы, рака кожи и рака щитовидной железы.

В рамках акции жители города смогут бесплатно получить консультацию онкологов, пройти первичное обследование, а при необходимости — получить направление на дополнительные диагностические процедуры.

Также специалисты дадут рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.

Прием состоится 30 мая с 09:00 до 13:00 по адресу: улица А. Байтурсынова, 85А.

Для получения дополнительной информации работают Call-center и WhatsApp: +7 706 600 46 80.

Врачи напоминают: своевременное выявление заболевания значительно повышает эффективность лечения.