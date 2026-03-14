На главную Новости Шымкента Общество «Көрісу күні» открывает декаду празднования Наурыза в Казахстане

«Көрісу күні» открывает декаду празднования Наурыза в Казахстане

Редактор Юлия Машковская
Бабушки

14 марта в Казахстане начинается общенациональная праздничная декада Наурызнама.

Первый её день — «Көрісу күні – Амал мерекесі», посвящённый тёплым встречам, добрым пожеланиям, уважению к старшему поколению и укреплению общественного согласия.

Как отмечается, этот день символизирует начало празднования Наурыза — времени единения людей, взаимного внимания и сохранения традиций.

«Көрісу күні открывает декаду Наурызнама как день, в котором традиции, культура и современное общественное содержание соединяются в общей атмосфере уважения, единства и добрых начинаний», — отмечается в сообщении.

