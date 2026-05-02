Цены на лекарства отпустят в свободное плавание

Отказаться от государственного регулирования цен на лекарства в аптеках планируют до конца года. В правительстве считают, что это поможет сократить дефицит отдельных препаратов и создать более конкурентный рынок.

Эксперты предупреждают, часть медикаментов может подорожать, хотя некоторые позиции, наоборот, станут дешевле за счёт конкуренции. При этом лекарства в стране уже заметно выросли в цене.

Уже к концу года цены на лекарства в казахстанских аптеках отпустят в свободное плавание. До начала лета хотят завершить дерегулирование стоимости препаратов ценой до одного МРП, а к декабрю — остальных лекарств. Одновременно власти обещают поддержать отечественных производителей, для этого разрабатывают механизм ускоренной регистрации медикаментов и медицинских изделий по принципу единого окна.

Олжас Бектенов, премьер-министр РК: «Правительство продолжит работу по снижению контрольной и административной нагрузки в рамках регулирования предпринимательской деятельности и расширению доступа бизнеса к мерам господдержки. Со стороны бизнеса необходимы ответные шаги в виде социальной ответственности, обеспечения безопасной и качественной фармацевтической продукции по доступной цене для широких слоёв населения».

Представители аптечного бизнеса говорят, давно выступали за пересмотр действующего регулирования. По их словам ограничение цен привело к тому, что часть препаратов стала невыгодной для поставок, а некоторые лекарства и вовсе исчезли с рынка. О дефиците отдельных медикаментов, как отмечают эксперты рынка, сообщают и больницы. Контролировать, считают специалисты, нужно не стоимость каждого препарата, а предельную торговую наценку.

Талгат Омаров, руководитель казахстанской ассоциации независимых аптек: «Если мы будем предельные наценки контролировать, к примеру, самая большая маржинальность пусть будет в пределах 40%.Чем дороже препарат, естественно, наценка ниже. Тогда у нас будет здравая конкуренция, не будет дефицита, потому что что такое дефицит, это значит мы кого-то калечим, ему не достают эти препараты. И будет все прозрачно видно, понятные условия игры для тех потенциальных компаний, которые будут заходить на рынок».

Эксперты предупреждают, после дерегулирования часть лекарств действительно может подорожать. Но в ассоциации считают, что на некоторые препараты цены, наоборот, могут снизиться за счёт конкуренции между поставщиками и производителями. При этом главным вопросом остаётся баланс между интересами бизнеса и населения.

Али Нургожаев, эксперт в сфере финансирования здравоохранения: «Баланс между доступностью препаратов, то есть интересом производителей, поставщиков при данной цене поставлять этот препарат, между нагрузкой финансовой на население, между поддержкой отечественных товаропроизводителей, этот баланс, конечно, надо соблюдать. Самое главное, чтобы действительно эти меры были направлены на поддержку отечественных товаропроизводителей, на защиту населения финансовую, но не на лоббирование интересов».

Между тем лекарства в Казахстане продолжают дорожать, за год цены выросли почти на 16%. Наибольшее удорожание, свыше 22%, зафиксировали в Шымкенте, а также в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях.