В Шымкенте вручили ключи от квартир участникам жилищной программы

В Шымкенте вручили ключи от квартир участникам жилищной программы

Шынар Оразова
В Шымкенте новоселье! В микрорайоне Акжайык 51 семья получила ключи от новых квартир. Среди новосёлов, получивших жильё в рамках государственной программы, — многодетные семьи и государственные служащие.

Жильё распределяется через «Отбасы банк» среди граждан, подтвердивших свою платёжеспособность. Специалисты отмечают, что государственная программа является эффективной для населения. Среди новосёлов — многодетные и неполные семьи, а также работники бюджетной сферы.

Улжан Алмуратова, жительница города Шымкента: «Этого момента я ждала пять лет. Пять лет стояла в очереди на жильё и мечтала о собственной квартире. Сегодня мое желание исполнилось. По программе «2-10-20» получила просторную И уютную квартиру в микрорайоне Акжайык».

