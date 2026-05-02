Более 130 туристов отправились в путешествие на «Keruen Express»

Национальный перевозчик Казахстана КТЖ совместно с «Узбекскими железными дорогами» организовал очередной туристический поезд «Keruen Express».

Маршрут тура охватывает ключевые исторические и культурные достопримечательности Казахстана и Узбекистана. Более 130 туристов отправились из Алматы по маршруту: Алматы – Туркестан – Самарканд – Ташкент – Алматы. Путешествие продлится с 1 по 6 мая 2026 года.

Туристический поезд сформирован из современных комфортабельных вагонов отечественного производства. В его составе — четыре купейных вагона и вагон-ресторан.

В течение пяти дней участники тура смогут посетить знаковые памятники архитектуры и истории региона. В их числе — мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и городище Отырар в Туркестане, мавзолей Амира Тимура и площадь Регистан в Самарканде, мавзолей Толе би и мемориальный комплекс «Хазрати Имам» в Ташкенте.

В стоимость туристического пакета входят железнодорожный проезд, экскурсионная программа с профессиональными гидами, входные билеты на объекты и трансферное обслуживание.

Запуск туристического поезда «Keruen Express» способствует развитию железнодорожного туризма, укреплению культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном, а также популяризации исторического наследия региона. В текущем году это уже второй турпоезд по данному маршруту.