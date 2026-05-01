Прогулка по оазису живой природы

А как часто вы задумываетесь о том, что являетесь лишь частью огромного живого мира? Где-то совсем рядом рычат, парят, плавают и щебечут те, без кого планета была бы тихой и пустынной.

Шымкентский государственный зоологический парк именно такое место, где природа Южного Казахстана встречается со всем миром, а каждый вольер хранит свою маленькую историю. Чтобы узнать подробности, мы отправились в необычное путешествие по дорожкам зоопарка вместе с теми, кто знает зверей не по табличкам, а по именам и повадкам.

От карьера до оазиса

Первым нас встречает Нуржан Маратович Кобжасаров — биолог, ветеринарный врач по образованию, но на данный момент экскурсовод. Сегодня он расскажет нам о зоопарке и его истории.

Оказывается, еще в конце 70-х годов на этом месте был обычный карьер. Все изменилось благодаря энтузиазму и огромной любви к природе одного человека — Асанбая Аскарулы Аскарова, первого секретаря обкома партии, Героя Социалистического Труда. Именно по его личной инициативе горисполком принял решение построить здесь зоопарк. И уже 29 апреля 1980 года ворота в мир дикой природы открылись для первых посетителей.

Коллекция тогда была скромной — около 75 видов. Большую часть животных помогали собирать другие зоопарки Советского Союза. Сейчас, спустя сорок шесть лет, все совершенно иначе. Территория разрослась до 30 гектаров, а коллекция насчитывает 305 видов — свыше 3 500 особей. Это самый большой зоопарк Казахстана по количеству обитателей.

Развитие не останавливается. В 2021 году закончилась грандиозная реконструкция, изменившая внешний облик парка. На смену тесным клеткам пришли просторные пространства, имитирующие естественную среду.

Гордость зоопарка — зона «Африка», где в бассейне нежатся бегемоты, бегают зебры и важно прогуливаются страусы. Это настоящий кусочек саванны в центре Шымкента. Чтобы рассмотреть его получше, мы направляемся в гости к пернатым обитателям.

Пернатая симфония

Отдел орнитологии — царство Бакыт Оразбаевны Оразбаевой. Она знает о птицах все и с легкостью развеивает миф, что наблюдать за ними скучно. Достаточно лишь прислушаться к разноголосому гомону и присмотреться.

Настоящая жемчужина коллекции — абиссинский рогатый ворон, один из самых крупных представителей семейства птиц-носорогов. В зоопарке содержится самец, и это большая удача, ведь данный вид крайне редко размножается в неволе. Глядя на него, трудно не задержать дыхание. Глаза ворона обрамлены такими густыми и длинными черными ресницами, что им позавидовала бы любая девушка, но в природе эта красота несет сугубо практическую функцию: защищает глаза птицы от травы во время передвижения по саванне.

Сегодня на планете сохранилось лишь два вида этих удивительных созданий: абиссинский и кафрский вороны. Оба отличаются не только выдающейся внешностью, но и высоким интеллектом. Эти птицы совершенно не испытывают страха перед человеком: они способны смело подойти и заглянуть прямо в глаза, что производит на посетителей одновременно пугающее и завораживающее впечатление. Добавьте к этому громкие горловые крики и карканье, которые в дикой природе разносятся на несколько километров, и вы получите портрет одного из самых харизматичных обитателей зоопарка. Живут такие вороны 30-35 лет, так что у шымкентского красавца впереди еще долгая жизнь.

Чуть дальше, в зарослях погуще, обитают эму — дальние родственники страусов. Здесь легко попасться на одну трогательную уловку природы. В мире этих птиц все держится на отцах. Именно самец высиживает темно-зеленые, почти черные яйца. Почти два месяца он сидит на гнезде, практически не вставая, отказываясь от еды и воды, теряет до трети собственного веса — пример настоящей отцовской самоотверженности.

Среди долгожителей и болтунов зоопарка особенно выделяются попугаи, но далеко не все из них милые и безобидные. Какаду, например, способны крепко обидеться на недостаток внимания или неправильный корм. Если посетителю кажется, что птица от скуки выщипывает себе перья, скорее всего, так оно и есть. Сотрудникам приходится быть немного психологами: они разрабатывают для пернатых игрушки-головоломки и прячут корм в вольере, чтобы те не унывали. То есть заставляют их проявить смекалку и природные инстинкты.

Впрочем, пернатые — это лишь часть экосистемы зоопарка. Для тех, кто ищет тишины, плавности и почти медитативного покоя, путь лежит в помещение, где даже воздух кажется влажным и густым, — в аквариум.

Тишина океана за стеклом

В помещении аквариума царит особый полумрак, бирюзовая подсветка мягко стелется по лицам посетителей. Главное здесь — атмосфера абсолютного, почти океанического спокойствия.

Заведующий Манас Молдагалиев встречает нас у стеллажей с водой и почти сразу признается, что содержать морских рыб невероятно трудно. Малейший скачок солености, накопление аммиака — и все «население» аквариума может погибнуть в считанные часы.

В отличие от пресноводных собратьев обитатели морей не прощают ошибок, поэтому за каждым параметром здесь следят с лабораторной точностью. Тем ценнее тот факт, что аквариумная коллекция насчитывает 101 вид — это настоящий предмет гордости сотрудников.

Справившись с соленой стихией, переходим к пресноводной части экспозиции. Ее главные звезды — цихлиды из африканского озера Малави. Местные рыбаки называют их «мбуна», что переводится как «рыбы, живущие у скал». Глядя на эти создания, легко понять, почему: их окраска переливается всеми оттенками синего, желтого и оранжевого, а по телу нередко проходят контрастные полосы. Классический представитель группы — зебра мбуна — бывает голубой, черно-белой или голубовато-черной. И каждое сочетание выглядит как оживший драгоценный камень.

Однако за красотой скрывается боевой характер: самец яростно охраняет собственный участок и не терпит чужаков, из-за чего аквариумистам приходится тщательно продумывать количество укрытий и подбирать соседей.

Способ размножения у этих рыб тоже особенный. Самка вынашивает оплодотворенную икру во рту, а когда появляются мальки, они при малейшей опасности снова прячутся обратно: уникальное эволюционное приспособление, позволяющее выживать в суровых условиях африканского озера.

Еще одна группа здешних обитателей — живородящие рыбки, или, по-научному, яйцеживородящие. В отличие от большинства пресноводных собратьев, которые мечут икру, эти рыбы производят на свет уже сформированных мальков, способных самостоятельно питаться и прятаться от хищников. В аквариумах зоопарка можно встретить самых известных представителей этой группы. Гуппи — крошечные создания, чьи самцы щеголяют длинными вуалевидными плавниками и невероятным разнообразием окраса — от белого до черного. Они напоминают ожившие конфетти.

В краю полосатых и зубастых

Отдел хищных животных встречает нас громким голосом и крепкой хваткой своей заведующей Зейнеш Ашибаевой. С порога она развеивает мифы: ее подопечные вовсе не машины для убийства из фильмов ужасов, в первую очередь — это ум, дикая грация и потрясающая, почти эпическая лень.

Всего в коллекции зоопарка 19 видов хищников. Самый маленький среди них — сурикат, крошечный зверек, который обладает храбростью льва и невероятной социальной сплоченностью.

Взять хотя бы медведей. Это не просто косолапые, а настоящие артисты, для которых сотрудники придумывают «умные» игрушки. В ход идет огромное бревно: в нем сверлят отверстия, заливают туда варенье и отдают зверю. Следующие час-полтора медведь занят делом: выковыривает лакомство, переворачивает бревно лапами, словно заправский лесоруб-сладкоежка. Чуть дальше расположены просторные вольеры для кошек. Леопард, пума и грозные тигры живут в новых владениях, построенных специально для них во время реконструкции.

Пумы — четвертые по величине представители кошачьего семейства в мире и вторые по размеру в Америке. Крупнее них только тигр, лев и ягуар. Взрослый самец вытягивается в длину до 180 см, не считая хвоста, который добавляет еще 60-75 см, а в холке достигает 90 см. Вес крупного самца может доходить до 105 кг, хотя обычно нормальный представитель подвида весит 60-80 кг. Самки заметно изящнее: они уступают самцам по весу примерно на 20-30%. Но не стоит обманываться кажущейся тяжеловесностью: пума способна совершать прыжки длиной до шести метров и высотой до двух с половиной, а бежать со скоростью до 50 км в час.

По соседству с пумами живет еще один удивительный представитель кошачьих — сервал. Это стройная, длинноногая кошка средних размеров. Но главное, что сразу бросается в глаза, — это невероятные пропорции. Сервал обладает самыми высокими лапами и самыми большими относительно размеров тела ушами среди всех кошачьих. Голова у него миниатюрная, хвост относительно короткий — около 40 см, а уши стоят, как два маленьких домика на краю холма, придавая зверю одновременно комичный и царственный вид. Такие огромные уши — это не просто украшение, а тончайший акустический инструмент: слух у сервала великолепный! В высоту сервалы способны подпрыгнуть на два метра и даже выше при собственной высоте в холке всего 60 см, а в длину, хорошенько разбежавшись, преодолевают все четыре метра. Живут эти грациозные охотники от 12 до 20 лет.

А вот про львов, царей зверей, у Зейнеш припасен особый интересный факт, которым она делится почти шепотом. Оказывается, львы могут спать до 20 часов в сутки. Причина проста. В природе охота отнимает колоссальное количество энергии, а когда льву не нужно добывать пищу, он превращается в самого ленивого кота на планете. Если посетитель видит льва, лежащего без задних лап кверху пузом посреди бела дня, это означает только одно: у него все отлично, он просто отсыпается перед вечерней активностью. Стучать по стеклу и кричать: «Проснись!» — категорически не стоит. Хищник не умер, ему просто очень хорошо.

Таким и предстает Шымкентский зоопарк для тех, кто приходит сюда не просто глазеть, а наблюдать и узнавать. Это место, где расположение каждого камня и каждого дерева подсказаны, проконтролированы людьми, искренне любящими свое дело: от основателя Асанбая Аскарова до каждого современного сотрудника. Они всегда рады провести для гостей экскурсию, напоминая простую истину: мы в ответе за тех, кого приручили, и за тех, кто живет по соседству с нами в этом большом диком мире. А мы с вами не прощаемся, до новых встреч!

Жанна Курманбекова