Срок признания доходов нерезидентов могут продлить для инвестпроектов

На заседании проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрен вопрос сроков и условий признания доходов нерезидентов Казахстана по обязательствам, связанным с полученными авансами.

Как сообщил заместитель председателя НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов, в новой редакции Налогового кодекса (подпункт 5 пункта 1 статьи 679) срок признания таких доходов сокращён с 24 до 12 месяцев. Теперь доход подлежит признанию независимо от наличия международного договора и срока действия контракта, если обязательства не исполнены нерезидентом в течение 12 месяцев с даты получения аванса либо на дату ликвидации компании, выплатившей аванс.

Отмечается, что данная норма наиболее чувствительна для капиталоёмких и длительных проектов, в частности в нефтехимической отрасли и производстве компонентов топлива стандарта К-5/Евро-5, где сроки реализации зачастую превышают один год.

В ходе обсуждения представители налоговых органов указали на риски возможных злоупотреблений в случае увеличения сроков признания доходов.

По итогам заседания принято решение внести изменения в Налоговый кодекс. Они предусматривают возможность продления срока признания доходов нерезидентов в исключительных случаях — для инвесторов, реализующих крупные инвестиционные проекты, а также для авиакомпаний, приобретающих воздушные суда. Применение таких исключений будет осуществляться на основании заключения профильного отраслевого министерства.