В школе «Сункар» внедрили систему мотивационного капитала для развития интереса к учёбе

В школе «Сункар» внедряют новые подходы к развитию интереса детей к обучению. Педагоги с раннего возраста учат учеников ставить конкретные цели и последовательно их достигать. Одной из ключевых особенностей является система «мотивационного капитала»: за каждое выполненное задание и личные достижения школьники накапливают условные баллы, стимулирующие их стремление к знаниям.



Во дворе школы «Сункар» прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 1 мая — Дню единства. Ученики организовали событие в формате праздника дружбы. В учебном заведении отмечают, что наряду с образовательным процессом особое внимание уделяется созданию благоприятной и поддерживающей среды для детей. В рамках программы состоялся «Вено бал», направленный на развитие у школьников вежливости, этикета и культуры общения.



Гульсара Садибекова, директор школы: ««Вено бал» мы проводим для развития эстетического вкуса у детей и формирования навыков вежливого общения. Кроме того, ежегодно у нас проходит день открытых дверей, который способствует эффективному взаимодействию школы и родителей».

В школе «Сункар» день открытых дверей рассматривают как важный элемент прозрачности образовательного процесса. В этот день родители могут посещать занятия и наблюдать за учебным процессом. В администрации отмечают, что такой формат демонстрирует уверенность педагогов в своём профессионализме.

В учреждении уделяется особое внимание качеству преподавательского состава: учителя регулярно проходят мастер-классы и повышают квалификацию. Молодые специалисты работают под руководством опытных наставников до полного освоения методик работы с детьми. Педагоги с многолетним стажем, опираясь на знания детской психологии, применяют собственные подходы для вовлечения учащихся в учебный процесс.



Жаннур Утебаева, учитель начальных классов: «Каждый труд ученика оценивается — фактически переводится в “деньги”. Ежедневные баллы суммируются, и по итогам недели дети видят, сколько “заработали”. У каждого есть свой “кошелёк”, куда они складывают накопленные средства».



В школе отмечают, что эта методика способствует формированию у учащихся не только интереса к обучению, но и чувства ответственности. Школьники учатся ставить перед собой конкретные цели и стремятся регулярно посещать занятия. В случае нарушения дисциплины накопленные баллы могут быть аннулированы, что, по мнению педагогов, помогает развивать организованность. У каждого ученика есть личные цели: одни копят на покупку велосипеда, другие планируют приобрести первую книгу за счёт собственных накоплений.



Максат Серикулы, ученик: «Есть уровни: “Тәй-тәй”, “Очень хорошо”, “Суперзвезда”. Сейчас я на уровне “Очень хорошо” и стремлюсь перейти на “Суперзвезду”. Для этого нужно набрать 50 баллов и прочитать книгу», — рассказал ученик Максат Серикулы.



В школе «Сункар» наряду с академическим образованием развиваются творческие и спортивные направления. Ученики осваивают мобилографию и актёрское мастерство, а также имеют возможность бесплатно заниматься восемью видами борьбы. В числе достижений — победа ученика Мардана Орынбасара на европейских соревнованиях, где он завоевал золотую медаль.

Особое внимание уделяется языковой подготовке: с первого класса дети изучают русский и английский языки, а также активно осваивают китайский. За последние три года выпускники школы поступили в ведущие учебные заведения Китая, что подтверждает высокий уровень образовательной подготовки.