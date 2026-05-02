Дачные дела: цветы, кусты и защита сада

Мы снова на окраине Шымкента на участке Розы Малыхиной — той самой пенсионерки, которая в прошлый раз делилась секретами полива и органической подкормки. Сегодня разговор пойдет о другом.

О том, что обычно называют «для души».

О цветах, декоративных кустарниках, а заодно о том, как защитить плодовые деревья от вредителей в условиях южной жары.

Роза Малыхина не считает цветы баловством. На ее участке у забора стеной стоит ночная красавица, в палисаднике — бархатцы, циннии, гладиолусы и хризантемы, у крыльца — два огромных куста гортензии и несколько роз. Все это — результат многолетних проб и ошибок. И сегодня Роза готова передать этот опыт начинающим садоводам.

Уличные цветы: что сажать, чтобы не плакать

Климат Шымкента — это испытание для декоративных растений. Летом — пекло и суховеи. Зимой — перепады температур и малоснежье. Весной — обманчивое тепло, которое сменяется заморозками. Роза придерживается главного правила: не покупать красивые картинки, а узнать, что реально живет в местных условиях.

Петуния

Самое популярное летнее растение в городе — это петуния. Она растет везде: в кашпо, балконных ящиках, на клумбах. Но в шымкентской жаре у нее есть слабое место: она требует много воды. Если утром не полить, то к вечеру растение висит тряпкой. Если полить днем — получает ожог. Если забыть полить два дня — пиши пропало. Поэтому опытные садоводы сажают петунию либо в кашпо с автополивом, либо в полутень. И обязательно прищипывают верхушки, иначе вырастает одна длинная плеть с тремя цветками на конце.

Бархатцы

Бархатцы настолько неприхотливы, что их можно даже не выращивать рассадой. Семена сеют прямо в грунт в середине мая. Всходы появляются через неделю. Цветение продолжается до ноября. Бархатцам все равно на жару, дождь и бедную почву. А еще они отпугивают нематоду и других почвенных вредителей, поэтому их часто сажают по периметру грядок.

Чтобы кусты были пышными, верхушку прищипывают, когда растение выпустит 4-5 настоящих листьев. И не переливают: бархатцы загнивают в сырости быстрее, чем засыхают в жаре.

Цинния

Циннию в народе называют «майорчик» или «американка». Она дает крупные шапки белого, розового, красного и фиолетового цвета. Срезанное растение стоит в вазе до двух недель. Цинния обожает солнце, а в тени вытягивается и не цветет. Но у нее есть слабое место — мучнистая роса. Если лето влажное или поливать растение сверху, то листья покрываются белым налетом. Лечение простое: не поливать сверху и опрыскивать раствором сыворотки.

Хризантема «глобус»

Хризантемы в форме плотного шара, усыпанные мелкими цветами, в последние годы стали настоящим хитом на шымкентских клумбах. Только представьте эти желтые, белые, малиновые и фиолетовые цветы, которые радуют глаз и выглядят как готовый букет. Сорт «глобус» (чаще всего это корейские хризантемы мультифлора) не требует формирования куста, так как он сразу растет аккуратным шариком.

В климате Шымкента хризантемы чувствуют себя отлично. Главное — посадить их на солнце. В тени куст развалится и не наберет нужной плотности. Полив умеренный: цветок не любит болота, но и долгой засухи не терпит. К зиме кусты обычно обрезают, оставляя пеньки 10-15 см, и слегка окучивают. В малоснежные морозы их лучше прикрыть, но в целом мультифлора зимует в южном регионе без потерь.

Гладиолусы

Гладиолусы — это классика. Высокие, строгие, разноцветные. Но в шымкентскую жару у них есть особенность: они любят влажную почву, но не переносят перегрева корней. Поэтому опытные цветоводы сажают луковицы на глубину 10-12 см и обязательно мульчируют землю вокруг соломой, опилками или скошенной травой. Мульча спасает корни от перегрева и сохраняет влагу.

Поливать гладиолусы нужно обильно, но редко — раз в 5-7 дней, чтобы вода промочила слой земли на 30-40 см. И строго под корень, не на листья. После полива — рыхление, если нет мульчи.

Роза Малыхина советует запомнить одно: когда листья начнут желтеть (примерно через 40-50 дней после цветения), их надо выкопать.

Ночная красавица (мирабилис)

Это растение получило свое название неслучайно. Бутоны мирабилиса раскрываются ближе к закату, наполняя воздух сладковатым ароматом, и живут до утра. Для Шымкента с его жаркими днями — это настоящая находка. Растение не выгорает на солнце, не требует частого полива (взрослый куст добывает влагу сам), а цветет с июня до самых заморозков.

Ночную красавицу выращивают из семян, которые можно сеять прямо в грунт в мае. Всходы появляются через 10-14 дней. Кусты вырастают до 60-80 см, поэтому сажать их лучше на заднем плане клумбы или вдоль забора. Цвета — малиновый, желтый, белый, полосатый. На одном кусте могут быть бутоны разных оттенков. Что касается ухода, то он минимальный: прополка в начале роста и удаление увядших цветков, чтобы стимулировать новое цветение.

Штокроза (мальва)

Штокроза достигает двух метров в высоту и цветет крупными розовыми, белыми или бордовыми «свечами». Посаженная вдоль забора, она размножается самосевом и не требует ухода годами. Ей все равно на жару, ветер и плохую почву.

Единственная проблема — ржавчина, которая появляется в конце лета. Пораженные листья обрезают, растение опрыскивают фитоспорином, а на следующий год меняют место посадки. Семена штокрозы сохраняют всхожесть три года, так что новая партия всегда готова.

Домашние цветы: летний выезд на дачу

Многие комнатные растения летом чувствуют себя на улице гораздо лучше, чем в квартире. В мае, когда ночная температура не опускается ниже +15 градусов, на свежий воздух выносят фикусы, монстеру, традесканцию, хлорофитум. На улице они выпускают новые листья в два раза крупнее, чем дома. Но есть важные правила!

Первое. Не ставить горшки на открытое солнце. Комнатные растения не привыкли к прямому ультрафиолету, даже кактусы могут получить ожог. Идеальное место — под яблоней или на веранде с западной стороны.

Второе. Поливать в два раза чаще. Дома герань поливали раз в пять дней. На улице в шымкентскую жару — через день, а то и каждый день. Но застоя воды в поддоне допускать нельзя: корни сгниют.

Третье. Перед тем как занести цветы обратно в дом (обычно в конце августа-начале сентября), их нужно обработать. Листья моют с мылом, опрыскивают «Фитовермом» от тли и паутинного клеща. Игнорирование этого шага приводит к тому, что в квартиру заносятся вредители.

Деревья в жару: враги и лекарства

Помимо цветов, на участке растут яблони, абрикосы, алыча, груша и виноград. Роза Малыхина согласна с одним утверждением: «Лето — это война с армией вредителей», которые в жару размножаются со скоростью света.

Главные вредители шымкентского сада

Тля, которая появляется в мае-июне. Любит молодые побеги. При массовом размножении скручивает листья и тормозит рост деревьев.

Паутинный клещ, активизирующийся в июле, когда жарко и сухо. Листья покрываются мелкими желтыми точками и тонкой паутиной.

Плодожорка — это гусеница, которая живет внутри яблок. Червоточина в плодах — ее работа.

Мучнистая роса и парша — грибковые болезни, которые особенно активно развиваются при влажных ночах после жарких дней.

Схема обработки

Как говорит Роза Малыхина, она не является сторонницей сильной химии. Но в случаях, когда органика бессильна, приходится прибегать к некоторым препаратам.

Биопрепараты («Фитоверм» — от клеща и тли, «Лепидоцид» — от гусениц, «Фитоспорин» — от грибков) применяются три раза за сезон: первый — до цветения, второй — сразу после цветения, третий — за три недели до сбора урожая.

Параллельно используются народные средства, проверенные годами.

От тли можно использовать настой золы: стакан золы на ведро воды, настоять сутки, добавить ложку жидкого мыла, опрыскать. Тля не выносит щелочную среду.

А от паутинного клеща отлично поможет настой чеснока: 200 граммов измельченного чеснока на ведро воды, настоять два часа, процедить, опрыскать. Обработку повторяют каждые 5-7 дней, пока клещ не исчезнет.

От мучнистой росы Розы советует сыворотку: литр кислого молока или кефира на ведро воды. Опрыскивают листья с двух сторон. Средство безопасно, можно применять хоть каждый день.

Чем подкормить деревья в жару?

В жару многие перестают кормить плодовые деревья, это ошибка. В это время они работают на пределе и нуждаются в поддержке.

Лучший вариант — зеленый настой из крапивы, одуванчика и навоза, разведенный 1:10. Им поливают приствольные круги раз в две недели.

В июле, когда закладываются плодовые почки на будущий год, упор делается на калий и фосфор. Зола — лучший источник: горсть рассыпают под каждое дерево, заделывают в землю и поливают.

Азотом в жару не подкармливают, так как он вызывает бурный рост молодых побегов, которые не успеют вызреть к зиме и замерзнут.

Небольшой справочник для начинающего цветовода

Для тех, кто только начинает и боится загубить растения, Роза Малыхина составила короткий, но достаточно легкий и практичный список.

1. Для первой клумбы лучше брать бархатцы, циннию и хризантемы. Они быстро всходят, долго цветут и прощают ошибки начинающим.

2. Для кашпо идеально подойдет петуния. Поливать каждый день, лучше с автополивом.

3. Для отпугивания вредителей. Бархатцы по периметру участка работают эффективнее многих инсектицидов.

4. Если не хочется использовать химию. Настой золы — от тли, сыворотка — от мучнистой росы, чеснок — от паутинного клеща.

5. Правила полива. Только под корень. Только утром или вечером. Никогда днем и никогда по листьям.

6. Правила подкормки. Не перекармливать азотом — будет много ботвы, а цветения вы так и не добьетесь.

7. Комнатные цветы на лето. Выносить на улицу, ставить в полутень, поливать чаще. Перед возвращением в дом обязательно обрабатывать от вредителей.

Вечер на даче Розы Малыхиной наступает незаметно. Зажигается ночная красавица, остывает земля, где-то в глубине сада замолкает поливной шланг, а в воздухе стоит аромат цветущих роз. В такие моменты понимаешь: цветы и сад — это не работа, а тихая радость, которая возвращается к тебе каждое лето. И если в этом году что-то засохло или не взошло, ничего страшного или досадного. В следующем году у вас все обязательно получится. Главное, не бросать.

Жанна Курманбекова