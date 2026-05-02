Международное сотрудничество помогло освободить гражданина РК

28 апреля текущего года был освобождён гражданин Республики Казахстан, ранее задержанный на территории Республики Польша.

Освобождение стало возможным благодаря усилиям президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который последовательно отстаивает защиту прав и интересов граждан страны, в том числе за рубежом.

В ходе недавнего телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко глава государства выразил искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество в разрешении данной ситуации.

Также президент Казахстана отметил вклад президента России Владимира Путина, поблагодарив его за содействие в достижении взаимоприемлемого результата.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев направит благодарственные письма президенту Республики Польша Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску, отметив взвешенный и конструктивный подход польской стороны.