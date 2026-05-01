Шанырак единства: многонациональный праздник прошёл на «ПетроКазахстан Ойл Продактс»

Взмах алых рукавов, ритм движений и исполнение любимых песен в народном стиле. Сегодня на площади индустриального флагмана «ПетроКазахстан Ойл Продактс» — праздник. На территории завода расцвел щедрый дастархан дружбы. В пестром калейдоскопе национальных костюмов и ярких декораций от казахских орнаментов до китайских красных фонариков -границы между этносами стираются.

У заводчан нет времени для поиска различий, ведь здесь привыкли трудиться и праздновать как одна большая семья под общим и надежным шаныраком.

Пока звучат народные песни, сотрудники «ПетроКазахстан Ойл Продактс» знакомятся с традициями разных народов. Буквально в паре шагов- уголок Поднебесной, где заводчане пробуют писать иероглифы и узнают их смысл.

Напротив- чеченская культура. Статуэтка волка как символ силы и духа народа, а также книги о его истории и традициях. Здесь можно рассмотреть экспонаты, примерить национальные костюмы и стать ближе к культуре каждого народа.

Атхамбек Ирисметов, инженер «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: «Я по национальности узбек, и этот праздник для меня имеет особое значение. Я искренне люблю свой народ и его традиции. От себя и своей семьи поздравляю всех с этим замечательным днём. Желаю крепкого здоровья и успехов. Пусть наш завод и вся республика процветают, а таких светлых и счастливых дней становится как можно больше».

Наталья ⁠Бордовьянец, старший экономист «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: «Я сама из многонациональной семьи. В моей семье и молдаване и казахи и русские и украинцы. Всех поздравляю. Мира счастья и гармонии».

Ну и куда же без широкого дастархана-богатого стола, или как принято называть в китайской традиции-юаньчжо. Здесь собраны блюда русской казахской кухни, а также японские роллы и свежая выпечка.

Под звуки домбры и мотивы народных песен здесь переплелись культуры и традиции. Сотрудники «ПетроКазахстан Ойл Продактс» вместе создавали символы единства, напоминая: сила что в сплочённости. А установленный сверху шанырак объединил всех под одним общим небом. Этот праздник ещё раз показал — в многообразии культур рождается настоящее единство народа Казахстана.