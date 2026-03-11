Новый маслоперерабатывающий завод заработал в Туркестанской области

В Махтааральском районе запущен завод по переработке масличных культур. Предприятие ТОО «Мақтаарал АгроӨнеркәсіп кешені» сможет перерабатывать до 100–150 тонн сырья в сутки.

Проект реализован в рамках поручения акима Туркестанская область Нуралхана Кушерова по развитию промышленности и привлечению инвестиций. С работой предприятия ознакомился аким района Бахыт Асанов.

Завод оснащён современным оборудованием турецкой компании, что позволит осуществлять глубокую переработку сельхозсырья и выпускать готовую продукцию.

Общая площадь предприятия составляет 4,3 га, площадь производственного здания — более 2,6 тыс. кв. метров. Строительство велось в 2025–2026 годах, в текущем году объект введён в эксплуатацию.

По словам Бахыта Асанова, перерабатывающие предприятия играют важную роль для региона.

«Такие проекты позволяют эффективно использовать труд аграриев, стимулируют экономику и создают условия для реализации новых инвестиционных инициатив», — отметил он.

Сейчас на предприятии создано 10 постоянных рабочих мест. В дальнейшем планируется расширение производства и увеличение штата сотрудников.

Отмечается, что запуск завода позволит увеличить объёмы переработки сельхозпродукции, поддержать местное предпринимательство и укрепить промышленный потенциал региона.