Секрет долголетия раскрыл житель села Турара Рыскулова

Николая Семешко в селе Турара Рыскулова знают многие. Это неунывающий 90-летний мужчина, обладающий множеством талантов. Возраст не мешает ему жить полной жизнью, воплощать в жизнь свои творческие задумки.

Под собственный аккомпанемент Николай Васильевич исполняет любимые песни. Баян лишь одно из увлечений этого удивительного человека. Его дом, наполнен не только музыкой, жилище превратилось в настоящий музей. В качестве экспонатов выступают макеты военной техники, портреты земляков ушедших на войну и пейзажи. Ведь природа здесь, в Тюлькубасском районе районе прекрасна.

Николай Васильевич впервые взял кисть ещё в школьные годы, и с тех пор рисование стало неотъемлемой частью его жизни. За десятилетия творческой деятельности он нарисовал сотни картин, а еще он изготавливал афиши для театра и кино. Большинство своих работ он подарил на память родным и односельчанам. А еще мужчина пишет стихи и рассказы.

«Радость жизни когда ты занятой, когда ты что-то делаешь. Когда люди твоему труду большой рахмет говорят»,— говорит Николай Васильевич.

Многочисленная родня гордится своим дедом и всячески поддерживает его творческие инициативы. Ведь они помогают Николая Васильевичу чувствовать себя нужным и полезным. За свою долгую жизнь он всегда ставил служение обществу выше всего.

«Тут одна медаль то, что я работником тыла был во время ВОВ, другая то, что я в колхозе на пожарном автомобиле тушил возгорание. Загорелся асфальт в яме и никто не знал, как потушить, а для этого нужно было применить пену»,— вспоминает Николай Семешко.

Николай Васильевич продолжает жить полной жизнью человека, который занимается любимым делом. Возраст не помеха для рисования, музыки и литературным изысканиям.