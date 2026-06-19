В Мажилисе подняли вопрос о снижении нагрузки на бизнес

В Мажилисе подняли вопрос о снижении административной нагрузки на бизнес. По словам депутата мажилиса Берика Бейсенгалиева, одной из главных проблем является сложная фискальная система фонда оплаты труда.

Депутат считает, что действующая система социальных платежей слишком сложна для малого и среднего бизнеса. Работодателям приходится рассчитывать и перечислять несколько разных взносов и налогов по отдельным правилам. Чтобы снизить нагрузку на бизнес, предлагает объединить социальные платежи в единый платеж с общей базой расчета.

«Считаем целесообразным сохранить действующие обязательные пенсионные взносы работников и ИПН. Предлагаем рассмотреть возможность объединения всех остальных платежей работодателя в единый соцплатеж по принципу: один работник – одна база расчета – один платеж. При этом государство самостоятельно будет распределять поступившие средства», — Берик Бейсенгалиев, депутат мажилиса парламента РК.

Эксперты говорят, механизм единого социального платежа для части субъектов бизнеса уже действует. Но широкого распространения он не получил. Причиной стали технические сбои.

Эксперты говорят, нередко возникали сложности с распределением средств между получателями, платежи возвращались отправителям, а в отдельных случаях система некорректно рассчитывала суммы начислений. В итоге многие предприниматели предпочли отказаться от нового инструмента.

«Сам уполномоченный орган довольно часто выражал свою точку зрения, что данное решение не прижилось, оно не стало популярным. Но, естественно, оно не станет популярным, когда оно реализуется с такими техническими ошибками. Концептуально эта структура не взлетела, потому что она выгодна в основном тем налогоплательщикам, которые ставят официальные заработные платы, они довольно высокие, но тогда, может быть, можно наблюдать некую экономию»— Айдар Масатбаев, налоговый эксперт.

Эксперты отмечают, что само по себе объединение платежей вряд ли существенно снизит финансовую нагрузку на работодателей. По их мнению, главная проблема заключается не столько в администрировании, сколько в высокой нагрузке на фонд оплаты труда. Именно этот вопрос, считают специалисты, требует более глубокого пересмотра.

«Один из макропоказателей это доля заработной платы ВВП, она у нас порядка 30%. Президент обращал внимание, что с такой же структурой экономики соседняя Российская Федерация, у нее этот показатель 44%. Не доплачивают 14% работникам казахстанцам 03,37 04,08 Глава сената говорил, что желательно довести целевой 50% к ВВП. Это больше 60 миллиардов долларов. Это конечно изменило бы ситуацию. Мне кажется в этом направлении надо сдвигать налоговое законодательство», — Марат Каирленов, директор «Улагат Консалтинг Групп».

Депутат также предложил предлагает провести сравнительный анализ налоговой нагрузки на фонд оплаты труда в Казахстане и странах ОЭСР, и оценить как действующая система влияет на создание новых рабочих мест, уровень теневой занятости и развитие предпринимательства.