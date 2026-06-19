В Шымкенте открыли парк, Дом культуры и аллею цветов

В преддверии Дня города, Шымкент пополнился сразу несколькими новыми объектами.

Для жителей открыли Дом культуры, Аллею цветов и новый парк. Эти проекты не только меняют облик мегаполиса, но и создают дополнительные условия для досуга, развития бизнеса и комфортного отдыха горожан.

Сегодня Шымкент уверенно укрепляет статус одного из самых динамично развивающихся городов страны.

В жилом массиве Текесу впервые появился Дом культуры. Этот объект стал долгожданным подарком для местных жителей и результатом последовательной работы по развитию городской инфраструктуры. Идея его создания появилась после многочисленных обращений горожан, которые просили организовать пространство для культурного досуга, творчества и занятий для детей и молодежи.

Строительство объекта полностью профинансировали спонсоры, которые продемонстрировали вклад бизнеса в развитие социальной сферы. В новом доме культуры будут работать творческие кружки, секции по вокалу и хореографии, а также читальный зал и другие культурно-просветительские площадки.

Кайыркен Жаныспаев, спонсор: «Дом культуры станет важным общественным центром для жителей. Здесь молодежь сможет развивать свои таланты, а горожане — проводить культурные мероприятия и встречи. На строительство объекта было направлено 60 миллионов тенге».

В церемонии открытия принял участие аким города. Он отметил, что новый Дом культуры стал одним из значимых объектов, открытых в преддверии Дня города. По его словам, проект наглядно показывает эффективность сотрудничества местных властей, предпринимателей и жителей.

Ожидается, что объект станет центром общественной жизни микрорайона и местом притяжения для людей разных возрастов.

Калипа Ескулова, жительница Шымкента: «Раньше у нас не было такого места для отдыха и творчества. Теперь и взрослые, и дети смогут интересно и с пользой проводить свободное время. Спасибо акиму и спонсорам».

Еще один проект, реализованный уже для поддержки бизнеса — Аллея цветов в микрорайоне Астана. Здесь появились современные павильоны, где предприниматели смогут заниматься продажей цветов. Для работы созданы все необходимые условия, а единое архитектурное оформление сделало территорию более привлекательной и комфортной для жителей.

«При открытии магазина я столкнулся с разной активностью продаж в отдельных локациях, тогда как новое пространство позволяет работать в более комфортных условиях и привлекает больше посетителей за счёт удачного расположения и потока людей», — говорит Батырхан Амирбек, предприниматель.

Площадь Аллеи цветов составляет три тысячи квадратных метров. В реализацию проекта инвесторы вложили около одного миллиарда тенге. Благодаря открытию объекта будет создано порядка ста новых рабочих мест. Акимат обеспечил территорию необходимой инженерной инфраструктурой, что позволило завершить строительство в короткие сроки.

В преддверии Дня города также состоялось открытие нового парка в микрорайоне Shymkent City. Вместе с жителями участие в мероприятии принял аким города. На территории площадью более четырех гектаров создано современное общественное пространство для прогулок, отдыха и активного досуга.

В парке обустроены прогулочные аллеи, зоны отдыха и площадки для проведения массовых мероприятий. Особое внимание уделено озеленению: здесь высажены платаны, клены, ясени, катальпы, сосны и другие деревья, хорошо адаптированные к климату региона. Благодаря комплексному благоустройству парк стал еще одной современной рекреационной зоной города.

Бухарбай Парманов, советник акима Шымкента: «Район Шымкент Сити активно заселяется, здесь проживает всё больше жителей, и ранее ощущалась нехватка парков и зон отдыха. Ближайшие крупные парки, находятся на значительном расстоянии, что делало поездки туда неудобными. Новый парк стал ответом на запрос жителей — теперь у них появилось доступное и удобное место для прогулок и семейного отдыха прямо рядом с домом».

Новый парк является частью масштабной работы по созданию комфортной городской среды и развитию общественных пространств. Ожидается, что он станет одной из популярных точек притяжения для жителей и гостей мегаполиса.

Открытие объекта стало важным событием в череде мероприятий, посвященных Дню города, и очередным подтверждением динамичного развития Шымкента как современного и зеленого мегаполиса.